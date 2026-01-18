Tato skvělá powerbanka by neměla ve vaší výbavě rozhodně chybět!

Komerční sdělení: Máte rádi magnetické powerbanky, které jen přichytíte k zádům vašeho telefonu a o nic už se nemusíte starat, protože se o vše ostatní už postará samotná powerbanka díky podpoře bezdrátového nabíjení? Pak tu pro vás máme opravdovou lahůdku. Statik® State Powerbank V2 ukazuje, že i powerbanka může být malá, elegantní a přitom technologicky o krok napřed. Nová generace je oproti předchůdci o 40 % tenčí, v pase má jen 8,8 mm, ale kapacita zůstává stejná. Výsledkem je kapesní zdroj energie, který se neztratí ani při každodenním nošení.
Zásadní roli zde hraje bezpečnost. Statik® State využívá polo-pevný elektrolyt, díky kterému obsahuje až o 95 % méně kapaliny než běžné Li-ion powerbanky. Tím se prakticky eliminuje riziko požáru či výbuchu, a to i při tlaku, vysokých teplotách nebo mechanickém poškození. Powerbanka je navíc schválená pro leteckou přepravu, takže ji bez obav vezmete i na palubu letadla.
Velkým trumfem je také životnost. Více než 1 000 nabíjecích cyklů znamená zhruba dvojnásobnou výdrž oproti klasickým powerbankám, což z ní dělá dlouhodobou investici, ne spotřební zboží na jednu sezónu.
Po stránce výkonu nechybí 15W MagSafe bezdrátové nabíjení pro iPhony od řady 12 výše, 20W USB-C Power Delivery pro rychlé kabelové dobíjení ani plná Qi kompatibilita. Kapacita 5 000 mAh zvládne dodat většině telefonů více než jednu plnou dávku energie a nechybí ani režim nízkého proudu pro sluchátka, hodinky či další drobnou elektroniku. To vše je zabalené do odolného těla s hliníkovým rámem, nárazuvzdorným plastem, hmotností jen 141 gramů a matnou povrchovou úpravou, která něco vydrží. Statik® State Powerbank V2 tak míří na uživatele, kteří chtějí maximální bezpečnost, dlouhou životnost a prémiový výkon v opravdu kompaktním provedení. Za cenu 999 Kč zkrátka a dobře parádní kus příslušenství.