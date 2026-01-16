Shazam Fast Forward ’26 je venku! Tyto hudebníky si zapamatujte, letos o nich určitě ještě uslyšíte

Společnost Shazam zveřejnila svůj každoroční přehled Fast Forward, doplněný o tematický playlist na službě Apple Music. Jde o tradiční výběr umělců, kteří se podle dat ze Shazamu nacházejí těsně před výrazným průlomem. Vydání pro rok 2026 zahrnuje více než 60 hudebních jmen z celého světa, která by v následujících měsících mohla výrazně promluvit do globální hudební scény.
Služba Shazam denně zpracovává miliony dotazů od uživatelů, kteří se snaží zjistit, kdo stojí za skladbou, jež je zaujala. Tyto dotazy přicházejí z nejrůznějších situací – od videí na sociálních sítích, přes televizní reklamy až po hudbu zaslechnutou „náhodou“ v kavárně či na ulici. Právě tato pestrost dělá ze Shazamu mimořádně silný nástroj pro sledování nových trendů a odhadování toho, kteří interpreti mají šanci stát se dalšími hvězdami.
Pro rok 2026 redaktoři Applu ve spolupráci s analytiky Shazamu sestavili playlist založený na reálných datech o vyhledávání, ale také na kurátorském výběru. Výsledkem je mimořádně rozmanitá kolekce od korejské popové skupiny CORTIS, přes amerického country zpěváka Kashuse Culpeppera z Alabamy až po irskou rockovou kapelu Florence Road. Výběr tak pokrývá široké spektrum žánrů i geografických oblastí a potvrzuje, že současná hudební scéna je globálnější než kdy dřív.
Shazam přitom není v podobných predikcích žádným nováčkem. V minulých ročnících seznamu Fast Forward se objevila jména, která dnes patří k etablovaným hvězdám, například Benson Boone, Ice Spice nebo Ayra Starr. To jen podtrhuje schopnost této platformy zachytit hudební vlnu ještě v okamžiku, kdy je teprve na vzestupu.
Apple koupil Shazam v roce 2018 a od té doby jej hluboce integroval napříč svými platformami – od iOS a watchOS až po Apple Music. Díky tomu se z původně samostatné aplikace stal důležitý prvek celého hudebního ekosystému Applu. Playlist Fast Forward 2026 tak není jen zajímavým tipem pro objevování nové hudby, ale i ukázkou toho, jak lze propojit data, technologie a lidský kurátorský cit při hledání budoucích hudebních hvězd.