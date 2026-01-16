Zavřít reklamu

Kdy vyjde iOS 26.3

iPhone
Jiří Filip
0

Apple sice může každým dnem vydat iOS 26.2.1, který se zaměří hlavně na opravy chyb a drobná vylepšení, ale pokud jde o další větší update s novými funkcemi, pozornost už se upíná k iOS 26.3. A právě u něj se začíná rýsovat poměrně jasné časové okno, kdy by mohl dorazit mezi uživatele. Apple totiž u softwarových aktualizací, podobně jako u hardwaru, dlouhodobě drží poměrně přesný rytmus. A když se člověk podívá na vydání předchozích verzí iOS s označením x.3, vzorec je až překvapivě konzistentní.

Stačí se podívat na poslední tři roky. iOS 18.3 vyšel v pondělí 27. ledna, iOS 17.3 dorazil v pondělí 22. ledna a iOS 16.3 Apple vydal v pondělí 23. ledna. Rozdíly jsou minimální, ale ještě zajímavější je souvislost s kalendářem. Ve všech třech případech Apple aktualizaci vypustil přesně týden po svátku Martina Luthera Kinga. Letos tento svátek připadá na pondělí 19. ledna, což znamená, že ideální termín pro vydání iOS 26.3 vychází na pondělí 26. ledna. Pokud tedy Apple dodrží zavedený scénář, právě tento den je vůbec nejpravděpodobnější. Samozřejmě není vyloučeno, že se aktualizace o den či dva posune, případně dorazí na začátku následujícího týdne, ale konec ledna se v tuto chvíli jeví jako velmi realistický termín.

Pro ty, kteří nechtějí čekat na finální verzi, zůstává možnost zapojit se do veřejného beta programu Applu. Ten umožňuje vyzkoušet iOS 26.3 s předstihem, i když je potřeba počítat s tím, že beta verze mohou obsahovat chyby a drobné nedodělky. Pokud tedy přemýšlíte, kdy se na vašem iPhonu objeví další větší aktualizace s novými funkcemi, konec ledna je momentálně tím nejpravděpodobnějším scénářem. A pokud Apple nepřekvapí, pondělí 26. ledna by mohlo být přesně tím dnem, kdy se iOS 26.3 objeví ke stažení.

