Internetoví podvodníci opět v akci! Českem se valí další vlna podvodných mailů, takto vypadají

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu varovali před podvodnými maily, které se schovávají za VZP a jako již tradičně vás mají připravit o osobní údaje, ideálně pak i údaje k vašim platebním kartám. A jak se zdá, v novém roce se s těmito podvody opět roztrhl pytel, přičemž stále se maskují coby VZP. Tentokrát se v nich dočtete o tom, že má chce pojišťovna poměrně rychle vrátit příjemný přeplatek a na vás je tak už jen jeho potvrzení. Načasování tohoto podvodu přitom přichází v době, kdy řeší mnozí živnostníci daňové přiznání za loňský rok a tedy by se mohl leckdo právě vratkou odvodů nechat obelstít. Nicméně při pohledu na to, z jakého mailu tyto zprávy chodí, potažmo na URL adresu webu, na který maily odkazují, musí být hned každému jasné, že se jedná o podvod. Nenechte se tedy v žádném případě napálit. Věříme však, že vodítek k tomu, že jde o podvod, je zde opravdu hodně. V mém případě třeba i to, že klientem VZP nejsem a přesto mi chtějí vrátit fajn peníze.