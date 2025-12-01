Českem se valí další vlna podvodných mailů, tentokrát se tváří jako VZP

Pro předvánoční sezónu je typické nejen šílenství okolo shánění dárků, ale taktéž zvýšené množství internetových podvodů, které se snaží zneužít předvánočního shonu a nepozornosti lidí. Jeden takový podvod se nyní valí Českou republikou s tím, že se maskuje za VZP. Je sice pravda, že prokouknout tento podvod není nic těžkého, nicméně kdo si nedá pozor, vzhledem ke grafickému zpracování celého podvodu, které se skutečně designovému jazyku VZP podobá, napálí se opravdu snadno. Na to, jak podvodné maily vypadají, můžete mrknout níže.
Celý podvod nicméně skutečně příliš promyšlený není. A to třeba už jen proto, že v předmětu se píše o nedoplatku (tedy o částce, kterou byste měli doplatit), zatímco v těle mailu se píše o refundaci, tedy přeplatku. Jakmile si o „refundaci“ zažádáte, otevře se vám platební brána, která po vás chce zadat údaje o platební kartě, čímž byste dali útočníkům plný přístup k vaší kartě. Navíc i mail, ze kterého zpráva dorazí, vypadá hodně podezřele. V mém případě je pak třešinkou na dortu fakt, že klientem VZP nejsem. Jak tedy můžete sami vidět, přijít na to, že se jedná o scam, není nic těžkého.