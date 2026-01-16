Dočkáme se růstového roku, nebo narazíme na černé labutě?

Komerční sdělení: Vstup do roku 2026 se nese ve znamení velké nejistoty, ale také nečekaných příležitostí. Zatímco poslední dva roky trhy táhlo především nadšení z umělé inteligence, letošní rok bude podle analytiků mnohem barvitější. Geopolitické napětí, dluhopisové paradoxy a boj o ziskovost v technologickém sektoru. To jsou hlavní pilíře, které budou definovat úspěch či neúspěch investorských portfolií.
Geopolitika jako nový standard trhu
Prvním zásadním faktorem, který nelze opomenout, je geopolitická situace. Ke slibovanému „ochlazení“ napětí ve světě zatím nedochází. Naopak, světová mapa zůstává plná horkých míst od Ukrajiny přes Blízký východ až po rostoucí tenze v okolí Taiwanu nebo latentní konflikty v Jižní Americe. Pro investory to znamená jediné: geopolitika již není jen občasným šokem, ale stala se trvalou součástí tržního režimu, která přímo ovlivňuje ceny klíčových komodit, zejména ropy a drahých kovů.
Spojené státy v roce 2026 potvrzují svou roli lídra. Americká ekonomika vykazuje nečekanou odolnost a pravděpodobně se vyhne recesi, přičemž může růst rychleji, než činí tržní konsenzus. Tento růst je však doprovázen specifickým jevem na dluhopisovém trhu – i při klesajících krátkodobých sazbách mohou výnosy u dlouhodobých papírů růst kvůli obřím federálním deficitům a potřebě refinancování dluhu. Evropa naproti tomu zůstává růstově utlumená, svázaná regulacemi a demografickou krizí. Investiční příběhy se tak na starém kontinentu selektivně přesouvají spíše do sektorů obrany, pojišťovnictví a bankovnictví.
Výhledu se věnovali i analytici XTB v novém videu Výhled XTB pro ekonomiku a finanční trhy na rok 2026
AI přechází od slibů k tvrdým datům
Technologický sektor, v čele s umělou inteligencí, zůstává hlavním motorem trhu. Éra „příběhů o možnostech AI“ však končí a nastává období zúčtování. Firmy přecházejí do režimu extrémně vysokých kapitálových nákladů na infrastrukturu a trh bude letos velmi citlivý na to, zda giganti jako Microsoft či Alphabet dokážou tyto investice přetavit v odpovídající růst zisků. S rostoucí koncentrací indexu S&P 500, kde deset největších firem tvoří téměř 38 % celkové hodnoty, se riziko jakéhokoliv zklamání v tomto sektoru automaticky násobí pro celý trh.
Komoditní extrémy: Od drahého zlata k levné ropě
U komodit se v roce 2026 rýsují dva protichůdné scénáře. Zlato by díky pokračující dedolarizaci a nákupům centrálních bank mohlo atakovat hranici 5 000 USD za unci, čímž by potvrdilo svou roli ultimátního bezpečného přístavu v nejisté době. Na druhé straně stojí ropa, u které hrozí scénář výrazného přebytku. Pokud se naplní předpovědi o růstu těžby v USA, Brazílii či Kanadě při současné vlažné poptávce, mohli bychom se dočkat barelu i pod hranicí 50 USD, což by byl výrazný prorůstový impuls pro globální ekonomiku.
Stabilní koruna a trh práce
Z pohledu domácího trhu je situace v Česku relativně optimistická. Česká ekonomika stojí na pevných základech díky silnému trhu práce a návratu k růstu reálných mezd. Domácnosti mají opět chuť utrácet, což podporuje domácí poptávku, ale zároveň nutí ČNB k opatrnosti a stabilitě úrokových sazeb. Česká koruna si udržuje dobré fundamenty, nicméně zůstává zranitelná vůči globálnímu sentimentu. V případě negativních světových otřesů se může její pozice rychle zhoršit, protože kapitál má v dobách nejistoty tendenci stahovat se zpět k dolaru.
Scénáře „černých labutí“
Výhled uzavírají varování před málo pravděpodobnými, ale o to drsnějšími událostmi. Mezi tyto scénáře patří například potenciální finanční kolaps některého z lídrů AI sektoru kvůli neschopnosti monetizace, nebo radikální změny v mezinárodním řádu vyvolané nečekanými geopolitickými kroky velmocí. I když se tyto události zdají nepravděpodobné, v dnešním dynamickém prostředí by na ně měl být připraven každý investor, který chce efektivně řídit riziko svého portfolia. Podívejte se na kompletní zpracování Výhledu trhu na rok 2026 a zjistěte, jaké konkrétní kroky můžete pro své investice udělat již dnes.
