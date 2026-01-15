Tuto aplikaci již Apple nebude aktualizovat! Nepoužíváte ji?

Společně se zprávou o příchodu Pixelmatoru Pro na iPad potvrdila Apple také méně příjemnou novinku: základní aplikace Pixelmator pro iPhone a iPad už se dalších aktualizací nedočká. Ačkoliv zůstane nadále funkční, její vývoj byl definitivně ukončen.
Podle informací uvedených přímo na stránkách Applu jde konkrétně o Pixelmator Classic pro iOS, který byl uveden už v roce 2014 jako doprovodná aplikace k dnes již ukončenému Pixelmatoru Classic pro Mac. Nabízel především základní nástroje pro úpravu fotografií – ořez, barevné korekce, jednoduché efekty či práci s jasem a kontrastem. Tyto funkce budou uživatelům i nadále k dispozici, ale aplikace se už nebude přizpůsobovat novým verzím iOS ani dostávat nové možnosti.
Fotogalerie
Rozdíl mezi „klasickým“ Pixelmatorem a chystaným Pixelmatorem Pro pro iPad je přitom zásadní. Zatímco původní aplikace cílila spíše na rychlé a nenáročné úpravy, Pixelmator Pro má ambici stát se plnohodnotným profesionálním nástrojem. iPadová verze nabídne zcela nové pracovní prostředí optimalizované pro dotykové ovládání, plnou podporu Apple Pencil včetně rozpoznání přítlaku, možnost plynulé práce mezi iPadem a Macem a také kompletní sadu pokročilých editačních nástrojů známých z macOS verze.
Pro uživatele ekosystému Apple tak jde o jasný signál, kam se vývoj ubírá: jednoduché nástroje ustupují robustním řešením určeným i pro náročnou kreativní práci. Pokud vás zajímají detaily o funkcích, výkonu a zaměření Pixelmatoru Pro pro iPad, stojí za to připomenout naše dřívější podrobné pokrytí tohoto oznámení.
Dobrou zprávou na závěr je, že se konec aktualizací netýká aplikace Photomator, která je v App Storu dostupná zdarma pro iPhone i iPad. Apple o jejím dalším vývoji nemluvil v negativním kontextu, takže by měla zůstat aktivně podporovanou volbou pro základní i pokročilejší úpravy fotografií i do budoucna.