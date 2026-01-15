Spotify opět zdražuje, byť zatím naštěstí jen v USA. Ty byly až doposud jednou z mála velkých zemí, kde si uživatelé mohli užívat relativního klidu, zatímco zbytek světa si na vyšší ceny zvykal už na konci loňského roku. Jak se ale dalo čekat, šlo jen o dočasnou výjimku.
Už v minulých měsících Spotify zdražovalo napříč mnoha regiony. Vyšší ceny se objevily v řadě zemí jižní Asie, na Blízkém východě, v Africe, Evropě, Latinské Americe i v oblasti Asie a Pacifiku. Typickým příkladem je Velká Británie, kde se individuální prémiový tarif posunul z 11,99 na 12,99 liber měsíčně a rodinný tarif zdražil z 19,99 na 21,99 liber. USA tehdy zůstaly stranou, což ale bylo spíš překvapením než pravidlem.
Nyní Spotify oficiálně potvrdilo, že ke stejnému kroku dochází i za oceánem. Američtí předplatitelé Premium dostávají e-mail, ve kterém jim služba oznamuje, že od jejich únorového zúčtovacího období se cena měsíčního předplatného zvyšuje z 11,99 na 12,99 dolaru. Spotify to, jako obvykle, vysvětluje snahou udržet kvalitu služby a dál nabízet plnohodnotný balík funkcí a výhod, na které jsou uživatelé zvyklí.
Důležité ale je, že ačkoliv se aktuálně mluví „jen“ o Spojených státech, právě tam se velmi často láme cenová politika i pro zbytek světa. USA totiž zpravidla slouží jako referenční trh a změny, které se tam osvědčí, se dříve či později promítnou i do dalších regionů. Dá se proto očekávat, že pokud Spotify bez většího odporu nasadí vyšší ceny v Americe, nebude dlouho trvat a podobný krok přijde i u nás.
Otázkou tak není ani tak jestli, ale spíš kdy. Spotify už několikrát ukázalo, že postupuje po vlnách a zdražování rozkládá v čase. Českým uživatelům tak zatím nezbývá než doufat, že případná další úprava cen se jich dotkne co nejpozději. Pokud se ale budeme řídit dosavadním vývojem, klidné období nemusí trvat příliš dlouho.