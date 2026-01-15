Google ovládne Siri. Kolik Apple stojí, aby konečně začala fungovat?

Apple před pár dny oficiálně potvrdil to, o čem se v zákulisí technologického světa mluvilo už delší dobu. Nová generace Siri bude poháněna umělou inteligencí Gemini od Googlu. Zatímco pro běžné uživatele je to především příslib výrazně chytřejší hlasové asistentky, investoři zbystřili hlavně kvůli jiné věci. Podle nových informací totiž Apple za tuto spolupráci neplatí zrovna drobné.
Podle zprávy deníku Financial Times má jít o víceletý kontrakt v hodnotě několika miliard dolarů. Ačkoliv konkrétní čísla nikdo oficiálně nepotvrdil, vše nasvědčuje tomu, že Apple Googlu posílá zhruba jednu miliardu dolarů ročně. Dohoda je strukturována jako cloudová služba, což znamená, že Cupertino bude za využívání modelů Gemini platit postupně v průběhu let de facto jako za předplatné.
Zajímavé je i to, jak Apple celou věc prezentuje. Gemini sice pochází od Googlu, ale samotné modely poběží na Apple Private Cloud Compute serverech. Jinými slovy, Apple se snaží uklidnit všechny, kteří mají obavy o soukromí. Data uživatelů totiž zůstanou pod jeho kontrolou a Google se k nim podle oficiálních vyjádření nedostane. Ještě zajímavější než samotná dohoda s Googlem je ale informace o tom, kdo u jednacího stolu nakonec neseděl. Podle zdroje Financial Times se totiž údajně OpenAI coby firma stojící za ChatGPT vědomě rozhodla do spolupráce s Applem nejít. Oficiální komentář neposkytla, nicméně lidé blízcí společnosti tvrdí, že rozhodnutí padlo už na podzim minulého roku. OpenAI se prý nechce stát dodavatelem „na míru“ pro jiného technologického giganta a místo toho se soustředí na vývoj vlastního hardwaru.
Poměrně pikantní je pak zejména to, že zmiňované AI zařízení se má vyvíjet ve spolupráci s bývalým šéfdesignérem Applu Jonym Ivem. Detaily jsou zatím zahalené tajemstvím, ale už samotná kombinace jmen OpenAI a Ive naznačuje, že nepůjde o další tuctový gadget. Pokud tedy OpenAI skutečně věří, že dokáže velké technologické hráče přeskočit vlastním zařízením, dává jejich rozhodnutí Apple odmítnout určitý smysl. Zda Apple OpenAI skutečně předložil konkrétní nabídku, nebo šlo spíš o obecné rozhovory bez jasného kontraktu, zatím zůstává nejasné. Jisté ale je, že Apple nakonec vsadil na Google. A pokud se potvrdí, že Siri s Gemini konečně začne fungovat tak, jak si uživatelé přáli posledních deset let, bude se ta miliarda dolarů ročně zpětně jevit jako velmi dobře utracené peníze.