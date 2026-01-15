Zavřít reklamu

Apple zamyká nové funkce těchto oblíbených aplikací za předplatné!

Martin Hradecký
Apple mění přístup k aktualizacím svých kreativních aplikací. Nové funkce v oblíbených nástrojích jako Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers a Freeform budou nově částečně uzamčené za měsíčním předplatným „Creator Studio“.

Tato nová nabídka přináší „inteligentní funkce a prémiový obsah“, což v praxi znamená, že pokročilé AI funkce a nové nástroje už nebudou součástí jednorázové licence. Cena předplatného je 299 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč ročně. Studenti mají zvýhodněnou sazbu 69 Kč měsíčně nebo 690 Kč za rok.

Jednorázová koupě už nestačí

I nadále bude možné si aplikace jako Final Cut Pro nebo Pixelmator Pro zakoupit jednorázově, ale některé nové funkce budou dostupné výhradně předplatitelům. Apple však slibuje, že i stávající uživatelé budou dostávat aktualizace – jen bez prémiového obsahu.

Výjimkou zůstávají Logic Pro a MainStage, které budou mít všechny funkce dostupné bez ohledu na typ nákupu. To potvrdila i oficiální stránka Applu k Final Cut Pro, kde se uvádí, že „některý prémiový obsah je dostupný pouze v rámci Creator Studio“.

iWork aplikace přechází na freemium model

Aplikace Keynote, Pages, Numbers a Freeform zůstávají zdarma, ale některé nové „inteligentní“ funkce a obsah budou dostupné pouze v rámci předplatného. Řeč je například o prémiových šablonách a tak podobně. V tiskové zprávě oznamující Creative Studio se píše konkrétně toto: „Aby mohli uživatelé ještě rychleji připravovat prezentace v Keynotu, obsahuje Apple Creator Studio přístup k betaverzím funkcí, jako je možnost vygenerovat první návrh prezentace z textové osnovy nebo vytvořit poznámky přednášejícího ze stávajících snímků. Předplatitelé taky můžou rychle vyčistit snímky a opravit tak rozvržení a umístění objektů. A v Numbers můžou předplatitelé pomocí funkce Magic Fill generovat vzorce a vyplňovat tabulky na základě rozpoznávání vzorů. Keynote, Pages, Numbers a Freeform zůstanou pro všechny uživatele zdarma, a ti je můžou používat k tvorbě, úpravám a spolupráci s ostatními, včetně předplatitelů Apple Creator Studia. Tyto aplikace budou i nadále dostávat aktualizace, přičemž nejnovější verze budou využívat nový krásný vizuální designový jazyk s rozhraním Liquid Glass na všech platformách a budou podporovat nová vylepšení oken a řádku nabídek v iPadOS 26.“ Apple tak přechází na tzv. freemium model, kdy je základ zdarma, ale rozšíření placené.

Tato změna pravděpodobně zklame dlouholeté uživatele, kteří očekávali plný přístup po jednorázové platbě. Z pohledu Applu však jde o další krok ke zvýšení příjmů ze služeb a větší integraci AI nástrojů do kreativního workflow.

