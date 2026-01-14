Tato skvělá aplikace konečně míří z Maců i na iPady!

Když Apple včera světu oficiálně oznámil svůj nový předplatný balíček aplikací pro kreativce, leckoho tímto krokem velmi potěšil. K aplikacím, jejichž ceny standardně sahají nad tisíce korun, se totiž dá díky němu dostat za 299 Kč měsíčně, potažmo 2990 Kč ročně. V přívalu informací o nové „službě“ s názvem Creative Studio pak tak trochu zapadla i další neméně zajímavá informace. A to sice, že oblíbená aplikace Pixelmator Pro známá z macOS míří na iPady a to v plné verzi.
Pixelmator Pro se na iPad dostane s kompletně přepracovaným pracovním prostředím, které je dle slov Applu od začátku navržené pro dotykové ovládání. Kalifornský gigant zároveň slibuje plnou podporu Apple Pencil, díky čemuž by tak měl být iPad jako takový s Pixelmatorem skvěle využitelný. A to i díky tomu, že na iPadu bude k dispozici prakticky stejná výbava jako na Macu, což jinými slovy znamená práci s vrstvami, textem, tvary i videem, chytré výběrové nástroje pro izolaci konkrétních částí snímků, pokročilé bitmapové i vektorové masky nebo funkce Super Resolution, která zvládne fotografie inteligentně zvětšovat. Nechybí ani nástroje na odstranění kompresních artefaktů, automatické ořezy s návrhem kompozice nebo další vychytávky, na které jsou uživatelé Pixelmatoru zvyklí. Velký důraz je dle všeho kladen i na Apple Pencil. Kromě tlakově citlivého kreslení totiž aplikace podporuje i další funkce, jako je hover, squeeze nebo dvojité klepnutí.
Co se pak týče kompatibility, Pixelmator Pro pro iPad poběží na modelech s čipem A16, A17 Pro nebo M1 a novějšími a vyžaduje iPadOS 26 nebo vyšší. Jinými slovy, Apple cílí hlavně na výkonnější iPady a nijak se netají tím, že tahle aplikace má využívat jejich plný potenciál. Co se týče dostupnosti, Pixelmator Pro pro iPad i Mac bude součástí nového balíčku Apple Creator Studio. Pokud tedy Pixelmator používáte a zároveň jste příznivci iPadů, máte se rozhodně na co těšit.