Bude tohle hit jara? Objevila se fotka záhadného červeného iPhone 17 Pro a vypadá fantasticky!

Zatímco v předešlých letech se Apple u Pro modelů držet z hlediska barev relativně při zemi a nepřinášel nic vyloženě výrazného, u řady 17 Pro vyrazil světu dech použitím výrazné oranžové, která se okamžitě stala hitem. A jak se navíc zdá podle řady úniků, i u iPhonů 18 Pro bychom se měli dočkat minimálně jedné odvážnější barvy. Ještě předtím, než Apple světu ukáže řadu 18 Pro, by však mohl dorazit iPhone 17 Pro v další, neméně atraktivní barevné variantě. Internetem totiž začíná kolovat fotka tmavě červeného iPhone 17 Pro se světlejšími červenými zády na místě skla. A vzhledem k tomu, že stejným způsobem před pár měsíci unikl i finální design iPhonu 17 Pro, jelikož jeden z jeho testerů byl zachycen na veřejnosti s tímto modelem v maskovacím krytu, nelze vyloučit, že se nyní dáváme taktéž na testování nové barevné varianty. Na fotku červeného iPhone 17 Pro se můžete podívat na prvním místě v galerii níže.