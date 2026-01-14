Zavřít reklamu

Bude tohle hit jara? Objevila se fotka záhadného červeného iPhone 17 Pro a vypadá fantasticky!

iPhone
Jiří Filip
Zatímco v předešlých letech se Apple u Pro modelů držet z hlediska barev relativně při zemi a nepřinášel nic vyloženě výrazného, u řady 17 Pro vyrazil světu dech použitím výrazné oranžové, která se okamžitě stala hitem. A jak se navíc zdá podle řady úniků, i u iPhonů 18 Pro bychom se měli dočkat minimálně jedné odvážnější barvy. Ještě předtím, než Apple světu ukáže řadu 18 Pro, by však mohl dorazit iPhone 17 Pro v další, neméně atraktivní barevné variantě. Internetem totiž začíná kolovat fotka tmavě červeného iPhone 17 Pro se světlejšími červenými zády na místě skla. A vzhledem k tomu, že stejným způsobem před pár měsíci unikl i finální design iPhonu 17 Pro, jelikož jeden z jeho testerů byl zachycen na veřejnosti s tímto modelem v maskovacím krytu, nelze vyloučit, že se nyní dáváme taktéž na testování nové barevné varianty.  Na fotku červeného iPhone 17 Pro se můžete podívat na prvním místě v galerii níže.

G nHYx5XsAAAFye G-nHYx5XsAAAFye
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
