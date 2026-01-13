Ztrácíte kufry při cestování letadlem? Tyto aerolinky vám je díky iPhonu a AirTagu snadno najdou!

Apple v iOS 18.2 zavedl novou funkci Sdílet polohu předmětu, která může výrazně zjednodušit hledání ztracených zavazadel na letištích. Uživatelé iPhonu, iPadu nebo Macu mohou nově sdílet polohu svého AirTagu (nebo jiného kompatibilního trackeru) přímo s pracovníky letecké společnosti. A to vše bez nutnosti přístupu k účtu Apple (dříve Apple ID) – stačí jednorázový odkaz.
Snazší dohledání kufru i bez vaší přítomnosti
Pokud si do kufru umístíte AirTag, můžete jeho aktuální polohu sdílet pomocí odkazu v aplikaci Najít (Find My). Letecký personál si pak může otevřít mapu s přesnou pozicí zavazadla, což zrychluje dohledání v případě ztráty či zpoždění. Sdílení se automaticky ukončí po sedmi dnech nebo ve chvíli, kdy se s kufrem znovu setkáte.
Funkce funguje také s jinými trackery podporujícími síť Find My, například značek Chipolo a Pebblebee. Je k dispozici na iOS 18.2, iPadOS 18.2 a macOS Sequoia 15.2.
Podporuje ji už 36 aerolinek
Apple oznámil, že funkci Sdílet polohu předmětu (Share Item Location) nově podporuje 36 leteckých společností po celém světě – a další mají přibývat. Mezi nimi najdete velká jména jako Lufthansa, Delta, Air France, Turkish Airlines, United, KLM nebo Singapore Airlines.
Kompletní seznam zahrnuje:
- AJet
- Aer Lingus
- Air Canada
- Air France
- Air India
- Air New Zealand
- American Airlines
- Austrian Airlines
- Breeze Airways
- British Airways
- Brussels Airlines
- Cathay Pacific
- Condor
- Copa Airlines
- China Airlines
- Delta
- Eurowings
- Finnair
- Flair Airlines
- Iberia
- JetBlue
- KLM
- LATAM Airlines
- Lufthansa
- Pegasus Airlines
- Porter Airlines
- Qantas
- Saudia
- Singapore Airlines
- SunExpress
- SWISS
- Turkish Airlines
- United
- Virgin Atlantic
- Vueling
- WestJet
Díky této novince máte své kufry doslova pod kontrolou – i když vy sami zrovna stojíte na přepážce se ztracenými zavazadly.