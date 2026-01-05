Apple rozdává v této zemi exkluzivní AirTagy zdarma! Musíte si ale pospíšit

Apple v Japonsku znovu rozjel svou tradiční novoroční akci a jako obvykle nejde jen o obyčejné slevy. Letošní New Year Sale totiž kromě dárkových karet v hodnotě až 38 000 jenů přináší i poměrně stylový bonus ve formě limitované edice AirTagu, kterou zákazníci dostanou zdarma k vybraným iPhonům.
Akce probíhá od 2. do 5. ledna a vztahuje se na široké portfolio produktů, tedy na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods a vybrané příslušenství. Největší pozornost si ale logicky vysloužil právě speciální AirTag, který Apple nabízí k některým modelům iPhonu jako dárek. Co se pak týče „slavnostního“ AirTagu, ten není jen tak ledajaký. Nese totiž gravírování s motivem Daruma, tradičního japonského symbolu štěstí, vytrvalosti a splněných přání. Apple navíc upozorňuje, že jde o skutečně limitovanou záležitost, k dispozici je celkem pouze 65 000 kusů a rozdávají se systémem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“.
Vedle AirTagu nabízí Apple i klasické dárkové karty, podobně jako u známé akce Back to School v jiných zemích. Jejich hodnota se liší podle zakoupeného produktu. Při nákupu iPhonu mohou zákazníci získat kartu až v hodnotě 12 000 jenů, u Maců je to dokonce až 38 000 jenů. iPady mají nárok na dárkové karty do výše 15 000 jenů, Apple Watch do 8 000 jenů a AirPods až do 12 000 jenů. Nezapomnělo se ani na příslušenství. Vybrané produkty, jako je Apple TV 4K, HomePod, Magic Keyboard a další, jsou součástí akce s dárkovou kartou až do hodnoty 8 000 jenů. Kompletní podmínky celé novoroční nabídky jsou už nyní k dispozici na oficiálním japonském online Storu Applu.
Japonský novoroční Apple Store tak znovu ukazují, že Apple umí svátky pojmout trochu jinak než zbytek světa. A limitovaný AirTag s tradičním motivem je přesně ten typ drobnosti, která z běžné promo akce dělá sběratelskou záležitost.