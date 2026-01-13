WhatsApp chystá novinku, která potěší milovníky samolepek

V nejnovější testovací betaverzi komunikační aplikace WhatsApp se objevila drobná, ale v praxi velmi příjemná novinka: chytré návrhy samolepek přímo při psaní zprávy. Funkce je aktuálně dostupná v beta verzi distribuované přes TestFlight a jejím cílem je zjednodušit a zrychlit práci se samolepkami bez nutnosti neustále otevírat samostatný panel.
Jak upozornil server WABetaInfo, v nejnovější betě aplikace WhatsApp pro iOS (konkrétně verze 26.1.10.72 dostupná přes TestFlight) se objevuje stejný mechanismus návrhů samolepek, jaký WhatsApp testoval už koncem loňského roku na Androidu. Princip je jednoduchý a velmi intuitivní. Ve chvíli, kdy při psaní zprávy vložíte emoji, ke kterému existují tematicky přiřazené samolepky, zobrazí se na pravé straně textového pole malá ikona samolepky – hned vedle tlačítka pro odeslání zprávy.
Po klepnutí na tuto ikonu se otevře přehled výsledků, který nabídne relevantní samolepky a GIFy vztahující se k použitému emoji. Pokud vám základní výběr nestačí, můžete klepnutím na příslušné tlačítko rozšířit nabídku – a to vše bez nutnosti opustit aktuální chat. Oproti dosavadnímu způsobu je to výrazně rychlejší a méně rušivé řešení. Podle vysvětlení WABetaInfo jsou návrhy založeny na předdefinovaných vazbách mezi emoji a samolepkami, které se nastavují už při jejich vytváření. Jinými slovy: pokud autor samolepky přiřadí ke svému výtvoru jedno či více emoji, WhatsApp je následně může využít právě pro tyto chytré návrhy.
Díky tomu zůstávají výsledky relevantní a kontextově přesné, i když má uživatel v telefonu nainstalované desítky různých balíčků samolepek. Řada aplikací třetích stran pro tvorbu samolepek na iOS už dnes možnost přiřazování emoji podporuje, což výrazně zvyšuje šanci, že se správná samolepka objeví ve správnou chvíli.
Zajímavostí je, že aktuálně se tato funkce zřejmě nevztahuje na samolepky vytvořené pomocí integrovaného editoru WhatsAppu. Ten totiž zatím neumožňuje přiřazovat emoji metadata. Není ale vyloučeno, že se to do oficiálního vydání ještě změní – WhatsApp v beta verzích často podobná omezení postupně odstraňuje. Pokud se funkce osvědčí, může jít o další nenápadný krok k tomu, aby byla komunikace ve WhatsAppu rychlejší, plynulejší a vizuálně bohatší, aniž by uživatel musel měnit své zaběhlé návyky.