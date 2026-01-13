iPhone 17e přichází už v únoru! 5 vylepšení, na která se těšit

Apple připravuje nástupce svého cenově dostupného modelu iPhone 16e. Nový iPhone 17e by mohl být představen už během února a nabídne několik zásadních vylepšení, která jej přiblíží dražším modelům.
Rychlejší čip A19
Jako každý rok, i letos Apple přidává novou generaci čipu. iPhone 17e bude údajně poháněn čipem A19, který využívá vylepšený 3nm výrobní proces N3P. Ten slibuje až 10 % nárůst výkonu oproti předchozímu A18. Výkon tak bude více než dostačující nejen pro běžné úkoly, ale i náročnější hry, multitasking a práci s videem či fotografiemi. Apple tím výrazně zmenšuje rozdíl mezi „levným“ iPhonem a vyššími modely.
Úzké rámečky a nový design
Podle korejského serveru The Elec dostane iPhone 17e tenčí rámečky kolem displeje než jeho předchůdce. Displej zůstane 6,1palcový, ale design bude více odpovídat ostatním modelům řady iPhone 17. Na druhou stranu, nelze očekávat moderní funkce jako ProMotion nebo always-on displej. Apple si tyto technologie stále schovává pro dražší verze iPhonů.
Dynamic Island místo výřezu
Velkou vizuální změnou má být přechod z výřezu na Dynamic Island, tedy oválný výřez známý z modelů Pro. iPhone 16e má stále klasický výřez, ale iPhone 17e by se měl konečně posunout dál. Pokud se tato změna potvrdí, půjde o konec éry „notche“ v iPhonech. Nový výřez umožňuje chytřejší interakce s notifikacemi, přehráváním hudby nebo například hovory.
Lepší selfie kamera s Center Stage
Apple údajně přinese do iPhonu 17e také novou selfie kameru s funkcí Center Stage. Jedná se o 18Mpx čtvercový senzor, který dokáže inteligentně upravit záběr podle počtu lidí v obraze. Tato funkce byla dříve vyhrazena iPadům a vyšším modelům iPhonů. iPhone 17e se tak opět přiblíží prémiovým zařízením, zejména pro ty, kdo často fotí selfíčka nebo natáčejí videa.
MagSafe i pro dostupný model
Možná nejpřekvapivější novinkou je podpora MagSafe příslušenství. Dosud levné modely podporovaly pouze běžné Qi nabíjení do 7,5 W. iPhone 17e má zvládnout nabíjení až 15 W a pracovat s magnetickými držáky, peněženkami nebo bateriemi. Přestože se neočekává podpora rychlejšího nabíjení Qi2.2 s výkonem 25 W, přidání MagSafe do modelu e znamená velký krok vpřed a širší možnosti použití.
Fotogalerie
Očekává se, že iPhone 17e bude stát stejně jako předchozí generace – tedy 599 dolarů (u nás se iPhone 16e prodává za 16 990 Kč). Start prodeje může proběhnout už v únoru, stejně jako u iPhonu 16e loni. Velkým otazníkem zůstává, zda nový model bude mít v základu 256 GB úložiště, které letos dostaly všechny ostatní modely řady iPhone 17. Pokud ano, stane se iPhone 17e nejlepším poměrem cena/výkon v nabídce Applu.