iPhone 17e dorazí už letos a přinese minimálně tyto 2 zásadní novinky

Kolem iPhonu 17e se začínají v posledních týdnech objevovat čím dál tím zajímavější informace, které navíc proudí od řady na sobě nezávislých leakerů a analytiků. Přesně to platí i nyní, jelikož spolehlivý leaker Smart Pikachu přišel s tím, že se iPhone 17e rychle blíží a Apple u něj počítá hned se dvěma poměrně zásadními upgrady. Konkrétně je v plánu přechod na Dynamic Island a zároveň nasazení nového čipu A19, byť v lehce osekané podobě. A co víc, sériová výroba má údajně odstartovat už velmi brzy.
Současný iPhone 16e je v tomto směru spíš návratem do minulosti. Nabízí klasický výřez ve stylu iPhonů 13 a 14 a pohání ho čip A18 se čtyřjádrovým GPU, tedy slabší varianta oproti plnohodnotnému A18 v iPhonu 16. Právě tyto dva prvky by se ale měly u nástupce změnit. Pokud má Smart Pikachu pravdu, iPhone 17e se dočká pilulkového výřezu Dynamic Island, který dnes Apple používá u většiny své nabídky, a zároveň přejde na čip A19 se sníženými takty.
Výkonově by na tom takový A19 mohl být zhruba na úrovni A17 Pro, minimálně v běžném používání. Apple by si tím zachoval odstup od dražších modelů, ale zároveň by i „ečkový“ iPhone působil moderněji a méně kompromisně. Dynamic Island by pak přinesl nejen sjednocení designu, ale i praktické prvky v podobě živých aktivit, navigace nebo ovládání přehrávání přímo v horní části displeje.
Zbytek výbavy by se podle úniků výrazně měnit neměl. Počítá se se 6,1palcovým OLED panelem s obnovovací frekvencí 60 Hz, tedy žádný ProMotion. Zajímavé je ale to, že se v zákulisí objevují i protichůdné informace. Jiný leaker tvrdí, že Apple použije stejný OLED panel vycházející z iPhonu 14 jako u 16e, jen s tenčími rámečky. V takovém případě by se Dynamic Island nekonal a zůstal by klasický výřez. Zkrátka typická fáze, kdy si jednotlivé úniky ještě úplně nesedí.
Vedle toho se mluví také o návratu MagSafe. iPhone 16e magnetický kroužek nemá, ale u 17e by se měl objevit, což by dávalo smysl i z hlediska sjednocování příslušenství. Naopak v oblasti konektivity se má šetřit – spekuluje se o starším modemu C1 nebo C1X a absenci čipu N1, což naznačují úniky z interního kódu Applu.
Smart Pikachu zároveň tvrdí, že výroba má začít krátce po CES, tedy někdy kolem 9. ledna. To dobře zapadá do dřívějších zpráv, podle nichž by iPhone 17e mohl dorazit na jaře, zhruba rok po uvedení iPhonu 16e v únoru. Cena by se přitom měnit neměla a startovat má opět na 599 dolarech.
Je fér dodat, že Smart Pikachu zatím nemá u Apple leaků úplně vybudovanou reputaci, i když v minulosti trefil některé detaily ze světa Androidu. Přesto dává smysl, že by Apple chtěl iPhone 17e posunout blíž zbytku nabídky, alespoň co se týče designu. Pokud by Dynamic Island skutečně dorazil, šlo by o změnu, kterou by uživatelé pocítili okamžitě – a možná by i „levnější“ iPhone přestal působit jako model, který zůstal tak trochu zaseknutý v minulosti.