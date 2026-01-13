Google vylepšuje své Mapy! Na co všechno se můžeme těšit?

Aplikace Mapy Google se dlouhodobě vyvíjí a poslední změny ukazují, že Google chce z navigace udělat ještě přirozenějšího společníka na cestách. Nově totiž můžete s Google Maps komunikovat v běžném, konverzačním tónu – bez strohých příkazů a přesně definovaných dotazů.
Místo jednoduchého „najdi čerpací stanice“ se tak můžete zeptat třeba: „Je po cestě nějaká cenově dostupná restaurace s veganskými možnostmi, ideálně do pár kilometrů?“ A hned navázat otázkou „Jak je to tam s parkováním?“ Pokud vám výsledek vyhovuje, stačí říct „Dobře, jedeme tam“ a aplikace okamžitě spustí navigaci s podrobnými pokyny.
Gemini přímo v navigaci
Velkou roli v tom hraje integrace asistenta Google Gemini, který funguje přímo v navigační obrazovce. Bez přepínání mezi aplikacemi tak můžete například požádat o přidání události do Kalendáře Google nebo si nechat stručně shrnout aktuální zprávy. Mapy se tím postupně mění z pouhého navigačního nástroje na univerzálního pomocníka pro cestování i každodenní plánování.
Konečně víte, kdy přesně odbočit
Další výraznou novinkou je vylepšení hlasových pokynů při jízdě. Google Maps se dlouho spoléhaly na informace typu „odbočte za tři čtvrtě míle“, což nebylo zrovna intuitivní. Teď aplikace stále častěji používá orientační body v okolí – podobně, jak to už delší dobu dělají Apple a jejich Apple Mapy.
Namísto abstraktních vzdáleností tak uslyšíte pokyny typu „odbočte doprava za restaurací Thai Siam“ nebo „zahněte vlevo u čerpací stanice“. Tyto podniky či budovy jsou navíc zvýrazněny přímo na mapě, takže se v reálném prostředí lépe zorientujete. Google vysvětluje, že výběr orientačních bodů vychází z databáze zhruba 250 milionů míst a jejich porovnání se snímky ze Street View, aby byly pokyny co nejpřesnější a skutečně viditelné z ulice.
Přehlednější nastavení na jednom místě
Dlouho kritizované menu nastavení se konečně dočkalo zásadního přepracování. Místo zdlouhavého seznamu roztaženého přes několik obrazovek je nové nastavení rozděleno do sedmi logických kategorií:
- Aplikace a zobrazení – motiv, ovládání mapy, zpřístupnění
- Navigace – jízda autem, chůze, veřejná doprava
- Vaše vozidla – typ motoru, připojená vozidla
- Poloha a soukromí – časová osa, historie Map, profil
- Offline mapy – stahování a aktualizace
- Oznámení – připomínky a doporučení
- Popis a podmínky – verze, licence a právní informace
Do nastavení se dostanete klepnutím na profilovou fotku vpravo od vyhledávacího pole a následným výběrem položky Nastavení. Nové rozhraní se objevuje jak na Androidu, tak na iOS, a to prostřednictvím aktualizace na straně serveru.
Google Maps vs. Apple Maps
Zajímavý je i širší kontext. Zatímco na telefonech s Androidem jsou Google Maps výchozí navigační aplikací, na iPhonu je situace jiná. Statistiky z USA ukazují, že uživatelé iPhonů dávají mírně přednost Apple Mapám v poměru 55 ku 45 procentům. Globálně má ale Google Maps stále výrazný náskok, zejména pokud jde o informace o firmách a veřejné dopravě.
Jedno je jisté: Google na své mapové aplikaci nepřestává pracovat. Konverzační ovládání, chytřejší navigační pokyny a přehlednější nastavení ukazují, že Google Maps chtějí být nejen přesné, ale i co nejpřirozenější na používání – a to je změna, kterou ocení řidiči i chodci bez ohledu na platformu.