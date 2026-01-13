Apple tajně testuje další aktualizaci iOS 26! Dorazí možná už dnes

Apple sice minulý měsíc vypustil iOS 26.2, který přinesl hned několik příjemných novinek, ale zdá se, že na další aktualizaci nebudeme čekat nijak dlouho. Podle všeho už totiž Apple interně testuje iOS 26.2.1, tedy drobný mezikrok, který by mohl dorazit na iPhony klidně už v nejbližších dnech.
Po tradičním „svátečním tichu“, kdy se aktualizace neřeší, se Apple zřejmě chystá znovu rozjet svůj obvyklý update kolotoč. A i když je iOS 26.3 už teď ve fázi beta testování, přičemž druhá beta dorazila včera večer, vypadá to, že ještě před ním dostane přednost menší opravná verze.
Na existenci iOS 26.2.1 upozornily návštěvnické logy serveru 9to5Mac, kde se tato verze systému začala objevovat. Právě to přitom obvykle znamená, že Apple update interně testuje před veřejným vydáním. Přesně stejný scénář jsme ostatně viděli i loni, kdy Apple v první polovině ledna vydal iOS 18.2.1.
Pokud se Apple bude držet zaběhnutých zvyklostí, iOS 26.2.1 by mohl vyjít klidně už tento týden, případně nejpozději začátkem toho příštího. Žádné velké změny ale nečekejte. U podobných „.1“ aktualizací jde tradičně hlavně o opravy chyb, ladění stability a drobná vylepšení výkonu, která sice nejsou na první pohled vidět, ale v každodenním používání dávají smysl.
Hlavní porce novinek by pak měla dorazit až s iOS 26.3, jehož vydání se podle všeho chystá na konec ledna či začátek února. Právě tam se očekávají zajímavější změny, zejména pro uživatele mimo USA, kde Apple v posledních verzích systému postupně rozšiřuje nové funkce.