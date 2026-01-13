Zavřít reklamu

Apple tajně testuje další aktualizaci iOS 26! Dorazí možná už dnes

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple sice minulý měsíc vypustil iOS 26.2, který přinesl hned několik příjemných novinek, ale zdá se, že na další aktualizaci nebudeme čekat nijak dlouho. Podle všeho už totiž Apple interně testuje iOS 26.2.1, tedy drobný mezikrok, který by mohl dorazit na iPhony klidně už v nejbližších dnech.

Mohlo by vás zajímat

Po tradičním „svátečním tichu“, kdy se aktualizace neřeší, se Apple zřejmě chystá znovu rozjet svůj obvyklý update kolotoč. A i když je iOS 26.3 už teď ve fázi beta testování, přičemž druhá beta dorazila včera večer, vypadá to, že ještě před ním dostane přednost menší opravná verze.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Na existenci iOS 26.2.1 upozornily návštěvnické logy serveru 9to5Mac, kde se tato verze systému začala objevovat. Právě to přitom obvykle znamená, že Apple update interně testuje před veřejným vydáním. Přesně stejný scénář jsme ostatně viděli i loni, kdy Apple v první polovině ledna vydal iOS 18.2.1.

Pokud se Apple bude držet zaběhnutých zvyklostí, iOS 26.2.1 by mohl vyjít klidně už tento týden, případně nejpozději začátkem toho příštího. Žádné velké změny ale nečekejte. U podobných „.1“ aktualizací jde tradičně hlavně o opravy chyb, ladění stability a drobná vylepšení výkonu, která sice nejsou na první pohled vidět, ale v každodenním používání dávají smysl.

Hlavní porce novinek by pak měla dorazit až s iOS 26.3, jehož vydání se podle všeho chystá na konec ledna či začátek února. Právě tam se očekávají zajímavější změny, zejména pro uživatele mimo USA, kde Apple v posledních verzích systému postupně rozšiřuje nové funkce.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.