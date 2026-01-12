Unikly detaily o tajné AI firmě, která přetáhla tvůrce překrásného iPhone Air

Dva měsíce poté, co se objevily zprávy o odchodu průmyslového designéra Abidura Chowdhuryho, přichází díky agentuře Bloomberg konkrétnější informace o jeho dalším působišti. Chowdhury, který se výrazně podílel na uvedení iPhonu Air a vystoupil i během zářijové prezentace Applu, zamířil do nově vzniklého AI startupu Hark. Hark je mladá společnost vedená Brettem Adcockem, zakladatelem a CEO robotické firmy Figure AI. Podle dostupných informací byl startup založen teprve před několika týdny a Adcock jej financuje ze svého, přičemž do něj měl vložit zhruba 100 milionů dolarů z vlastní kapsy.
Interní memorandum, na které odkazuje server The Information, popisuje ambici Harku vyvíjet tzv. „human-centric AI“. Ta má být schopná proaktivního uvažování, průběžného sebezdokonalování a hlubší orientace na potřeby lidí. Společnost již uvedla do provozu svůj první výpočetní cluster s grafickými procesory, i když jeho rozsah zatím nebyl zveřejněn. Bloomberg dále uvádí, že Hark už nyní zaměstnává zhruba 30 inženýrů, kteří přišli například z Googlu, Mety a Amazonu. Cílem startupu je rozšířit tým na přibližně 100 lidí během první poloviny roku. Zatím není jasné, na jakém konkrétním produktu se bude Chowdhury v roli designéra podílet. Dosavadní pokusy o hardware orientovaný AI zatím narážely na omezený zájem trhu. A řada pokusů tak rychle zmizela ze scény. Přesto zájem zkušených odborníků naznačuje, že Hark chce sehrát ambicióznější a dlouhodobější roli v rychle se vyvíjejícím světě umělé inteligence.