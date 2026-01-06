Tyto 2 vylepšení okopíruje iPhone Air 2 od iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro se podle dostupných informací stal prodejním hitem. To se ale nedá říct o iPhone Air. Přestože si od uživatelů vysloužil velmi pozitivní hodnocení, jeho prodeje údajně nejsou nic moc. Nové spekulace však naznačují, že druhá generace iPhonu Air by mohla obdržet dvě důležité funkce z iPhone 17 Pro, což by mohlo výrazně zvýšit jeho atraktivitu. První z novinek, která by se měla objevit u iPhonu Air 2, je pokročilý systém chlazení typu parní komora. Apple jej poprvé nasadil právě u iPhonu 17 Pro jako reakci na problémy s přehříváním, které trápily modely iPhone 15 Pro a 16 Pro.
Fotogalerie
Parní komora pomáhá efektivně odvádět teplo od čipu A19 Pro pomocí uzavřené komory s deionizovanou vodou, která teplo rovnoměrně rozvádí do hliníkového šasi. Výsledkem je vyšší dlouhodobý výkon bez výrazného snižování frekvencí, což ocení zejména hráči nebo uživatelé při náročném focení a natáčení videa.
Druhou očekávanou změnou je přidání druhého zadního fotoaparátu. Současný iPhone Air disponuje pouze jedním snímačem, což je jeden z hlavních rozdílů oproti ostatním modelům. U iPhonu Air 2 by se to však mělo změnit, i když zatím není jasné, jaký typ objektivu Apple zvolí. Nejpravděpodobnější variantou je ultraširokoúhlý fotoaparát, který je součástí i základního iPhonu 17. Nelze ale vyloučit ani nasazení teleobjektivu, který byl dosud vyhrazen výhradně pro modely Pro. Pokud Apple skutečně přenese tyto dvě klíčové funkce do iPhonu Air 2, mohl by tím napravit slabší start první generace. Zamlouvá se vám iPhone Air?