Apple znovu varuje uživatele Domácnosti: Bez aktualizace vás čeká stopka, čas se krátí!

Pokud máte doma chytrou domácnost postavenou na HomeKitu, možná vám v posledních hodinách přistál v e-mailu nenápadný, ale poměrně zásadní vzkaz od Applu. Ten totiž rozjel nové kolo připomínek toho, že stará architektura aplikace Domácnost brzy definitivně skončí a kdo se nepřesune na novou verzi, tomu může být přístup k celé chytré domácnosti jednoduše zablokován. A tentokrát už to nevypadá, že by se termín znovu posouval.
Nová architektura Apple Home se poprvé objevila na přelomu let 2022 a 2023 a Apple ji tehdy prezentoval jako výrazný krok vpřed, jelikož by dle jeho slov měla nabízet rychlejší odezvu, lepší spolehlivost, stabilnější automatizace a obecně modernější základ pro další rozvoj chytré domácnosti. Dost možná si však vybavíte, že začátky zavádění nové architektury nebyly úplně ideální. Objevily se totiž nejrůznější chyby, nefunkční příslušenství a problémy se synchronizací, kvůli kterým Apple aktualizaci na čas úplně stáhl a později znovu vydal v opravené podobě. I to je jeden z důvodů, proč řada uživatelů s přechodem raději otálela.
Kalifornský gigant nicméně už vychytal veškeré mušky, které bránily bezproblémové funkčnosti, a novou architekturu vypustil díky tomu bez obav do světa. Poté oznámil, že podpora staré architektury skončí na podzim 2025, nicméně v listopadu termín posunul na 10. února 2026. A právě tento termín nyní znovu potvrzuje rozesíláním upozorňujících e-mailů uživatelům, kteří aktualizaci stále neprovedli. V nich Apple poměrně jasně říká, že jde o druhé a prakticky poslední upozornění.
Pokud se pak ptáte, co vám hrozí v případě, že neaktualizujete, je to zjednodušeně řečeno kompletní nefunkčnost vaší chytré domácnosti. Apple totiž sám varuje, že může být zablokován přístup k celé domácnosti v aplikaci Domácnost, příslušenství a automatizace nemusí fungovat správně a uživatelé přijdou i o důležité bezpečnostní opravy a optimalizace výkonu. Naopak přechod na novou architekturu odemyká i několik funkcí, které stará verze jednoduše neumí. Patří mezi ně například přístup pro hosty, podpora robotických vysavačů, historie aktivit v domácnosti nebo další novinky, které Apple v posledních verzích iOS a dalších systémů postupně přidává. Aktualizace se provádí přímo v aplikaci Domácnost, konkrétně v nastavení domácnosti v sekci Aktualizace softwaru. Pokud zde vidíte hlášku, že „Tato domácnost a veškeré příslušenství jsou aktuální“, máte hotovo a dál se vás to netýká.
Háček je ale jinde a pro část uživatelů poměrně bolestivý. Nová architektura Apple Home vyžaduje minimálně iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 a watchOS 9.2. Jakmile aktualizaci provedete, starší zařízení, která tyto systémy nepodporují, ztratí k domácnosti přístup. A právě tady vzniká problém pro ty, kteří například používají starý iPad napevno na zdi jako ovladač domácnosti nebo starší iPhone čistě jako „domácí dálkové ovládání“. Pro ně znamená aktualizace buď nutnost výměny hardwaru, nebo definitivní rozloučení s tímto scénářem.
Není tedy divu, že spousta lidí přechod odkládala, dokud to šlo. Jenže podle všeho se tahle výjimka chýlí ke konci. Pokud tedy Apple dodrží slíbený termín, po 10. únoru 2026 už stará architektura jednoduše přestane existovat. Doporučujeme tedy s přechodem neotálet, případně alespoň počítat s tím, že pokud nepřejdete, bude to pro vás mít nepříjemné následky.