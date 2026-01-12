Zavřít reklamu

Apple v problémech? Tato země po něm chce zdrojové kódy iOS!

Indie znovu zkouší, kam až může vůči Applu zajít. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky ve zkratce popsat její nejnovější návrh bezpečnostních pravidel, skrze která chce mimo jiné výrobě chytrých telefonů donutit předat státu zdrojové kódy svých systémů. Je nicméně prakticky jisté, že s tímto nařízením absolutně nepochodí. 

Podle návrhu by firmy měly poskytovat kód k prověření vládou určeným laboratořím, údajně kvůli hledání bezpečnostních chyb. Pro Apple je to ale naprostý nesmysl. Zdrojové kódy iOS patří k tomu nejcitlivějšímu, co Apple má, a jejich zpřístupnění by samo o sobě představovalo bezpečnostní riziko. Podobný požadavek navíc neexistuje nikde v EU, USA ani v dalších technologicky vyspělých regionech. Apple má v tomhle ohledu dlouhodobě jasno. Přeci jen, když odmítl vytvářet zadní vrátka do šifrování pro vlády po celém světě, těžko si představit, že by teď dobrovolně otevřel celý iOS k nahlédnutí zrovna pro Indii. A je to logické. Čím víc lidí má ke kódu přístup, tím snazší je najít slabiny. 

Celá situace zapadá do delší série indických pokusů, jak technologické firmy přitlačit ke zdi. Ať už šlo o předinstalované státní aplikace nebo kontrolu aktualizací, pokaždé se ukázalo, že Apple je ochotný ustoupit jen velmi omezeně nebo vůbec. Výsledek je tak poměrně jasný už teď. Indie může tlačit, vyhrožovat regulacemi a mluvit o národní bezpečnosti, ale zdrojové kódy iOS z Applu nedostane. Tohle není otázka kompromisu, ale zásady. A ty Apple mění jen opravdu výjimečně. Indie navíc zcela určitě proti němu nezasáhne, jelikož na jejím území provozuje Apple řadu fabrik na své produkty, čímž podporuje tamní ekonomiku. S trochou nadsázky se tak dá říci, že jde z její strany jen o docela ubohý pokus o něco, co má předem prohrané. 

