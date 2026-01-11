Nečekejte na „správný moment“: 5 rad jak letos konečně začít s investováním a u čeho vytrvat

Komerční sdělení: Nový rok je pro mnohé symbolem čistého štítu. Zatímco posilovny praskají ve švech, v oblasti financí se často spokojíme jen s neurčitým slibem, že „začneme lépe hospodařit“. Investování už dávno není výsadou profesionálů z Wall Street. Díky moderním technologiím a chytrému telefonu může dnes nechat své peníze pracovat prakticky každý. Jak ale zajistit, aby vaše investiční nadšení nevyprchalo dříve, než skončí plesová sezóna?
1. Úspory jako neotřesitelný základ
Před nákupem první akcie nebo ETF je nutné mít vybudované stabilní základy. Ve světě financí to znamená jediné: nejdříve si vytvořte úspory. Místo toho, abyste investovali jen to, co vám na konci měsíce náhodou zbude, udělejte z odkládání peněz první a nejdůležitější položku ve svém rozpočtu. Tento přístup vám zajistí kladný zůstatek na účtu, tedy že vyděláte víc, než utratíte. Díky této finanční rezervě pak nebudete muset své investice narychlo a nevýhodně prodávat jen proto, že zrovna potřebujete hotovost na nečekané výdaje.
2. Překonejte strach z „dokonalého“ načasování
Mnoho lidí odkládá start, protože mají pocit, že trhu dostatečně nerozumí. Faktem je, že snaha o dokonalé načasování trhu (market timing) je příliš riskantní hra i pro profesionály. Strach z nedostatku znalostí je nejčastější příčinou odkládání investic, přestože vysokou úroveň finanční gramotnosti má pouze 18 % občanů EU. Mnohem důležitější než bod vstupu je čas strávený na trhu. Jak připomíná analytik XTB Matej Bajzík: „Nejlepší čas začít byl včera, druhý nejlepší je právě teď“.
3. Automatizujte a diverzifikujte
Aby vaše předsevzetí přežilo kritický únor, vsaďte na automatizaci a správné nastavení očekávání. Nastavte si automatický převod na investiční účet ihned po připsání výplaty, protože peníze, které na běžném účtu neuvidíte, vás nebudou lákat k utrácení. Místo konkrétních částek přemýšlejte raději v procentech a začněte s odkládáním 5 až 10 % svého příjmu. V začátcích je totiž nejdůležitější vybudovat si pevný návyk, nikoliv honba za okamžitým ziskem. Pro klidný spánek nezapomínejte na diverzifikaci a rozložte svůj kapitál mezi různá aktiva, jako jsou akcie, ETF, dluhopisy či komodity. Snížíte tím riziko prudkých výkyvů, které jsou kvůli strachu ze ztráty nejčastějším důvodem, proč začínající investoři prokrastinují nebo se svým záměrem předčasně končí.
4. Řízení rizik skrze vzdělávání
Investování s sebou přirozeně nese rizika, která lze nejlépe řídit skrze soustavné vzdělávání. Právě znalosti vám umožní oddělit nepodstatný informační šum od užitečných faktů a pomohou vám ovládat emoce, jako jsou strach a chamtivost, které jsou na trzích největšími nepřáteli. Logický a dobře strukturovaný plán je v tomto směru vaší nejlepší obranou, přičemž platformy jako XTB dnes nabízejí širokou škálu kurzů, webinářů a analýz, díky kterým se ve světě financí můžete pohybovat s jistotou. Díky tomu se dozvíte, jaké jsou například tržní výhledy pro rok 2026.
„Jako v každé oblasti, ve které se chceme zlepšit, nejlepší čas začít byl ‚včera‘ a druhý nejlepší čas je nyní. Finanční úspěch je jen zřídkakdy výsledkem štěstí. Naopak je výsledkem disciplíny a důslednosti při dlouhodobém uplatňování pevných návyků. Právě v tomto procesu začíná kapitál ve střednědobém horizontu přinášet viditelné výsledky a především v dlouhodobém horizontu se kumulativní efekt stává skutečně silným. Urychluje tvorbu majetku udržitelným a předvídatelným způsobem,“ říká Matej Bajzík, analytik finančních trhů XTB na Slovensku.
5. Čas na akci
Přechod od pouhého záměru k reálným činům je v investování zásadní, protože čas strávený na trhu je pro konečný výsledek podstatnější než snaha o jeho dokonalé načasování. Odkládání startu kvůli pocitu nedostatku znalostí nebo čekání na „správný moment“ je častou chybou, která investory připravuje o sílu složeného úročení, jež Albert Einstein označil za osmý div světa.
Jakmile se však člověk rozhodne jednat, musí klást velký důraz na výběr brokera, který by měl být v první řadě důvěryhodnou a licencovanou institucí podléhající dohledu uznávaných orgánů, jako jsou ČNB, KNF, CySEC či FCA. Kvalitní broker by měl nabízet nejen technologicky vyspělou a bezpečnou aplikaci pro správu aktiv, ale také nákladovou efektivitu v podobě nulových poplatků u akcií a ETF a nadstandardní vzdělávací zázemí, které investorovi pomůže ovládat emoce a orientovat se v tržních analýzách. Finanční úspěch je totiž výsledkem disciplíny a volba správného partnera, který nabízí i zhodnocení neinvestovaných prostředků, tento proces tvorby majetku výrazně usnadňuje a zefektivňuje.
Pokud byste se rozhodli začít už dnes a nečekat na ten „správný moment“, XTB pro Vás přípravilo krátký report Výhled trhu na rok 2026, který si můžete stáhnout zcela zdarma.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.