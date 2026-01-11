Zavřít reklamu

Víte, že jde AirTag sdílet s více lidmi? Takto jednoduše to lze nastavit

Amaya Tomanová
Sdílení AirTagu je praktická funkce, která pomáhá chránit vaše věci ještě lépe — a zároveň dává klid i vašim blízkým.

AirTag je oblíbený pomocník, který vám pomůže najít klíče, peněženku, batoh nebo jiný cenný předmět. Nově ale nemusí hlídat jen pro vás — můžete ho jednoduše sdílet s rodinou nebo přáteli. Díky tomu má více lidí přístup k jeho poloze a může ho kdykoliv dohledat v případě ztráty.

Sdílení je ideální například v rodinách s dětmi, při společném cestování nebo když chcete mít jistotu, že se o důležité věci postará někdo další. Vše funguje přes aplikaci Najít, kterou máte v iPhonu automaticky.

Jak AirTag sdílet krok za krokem

  • Otevřete aplikaci Najít na svém iPhonu.
  • Přejděte do záložky Předměty a vyberte AirTag, který chcete sdílet.
  • Rozbalte kartu s podrobnostmi o AirTagu.
  • Najděte možnost Sdílení (ikona s postavou a znakem „+“) a klepněte na ni.
  • Zadejte kontakty osob, se kterými chcete AirTag sdílet, a potvrďte.
  • Oprávněné osoby nyní uvidí polohu AirTagu ve své aplikaci Najít a mohou tak pomoci s jeho nalezením.
iOS 17 Sdilet AirTag 1 iOS 17 Sdilet AirTag 1
iOS 17 Sdilet AirTag 2 iOS 17 Sdilet AirTag 2
iOS 17 Sdilet AirTag 3 iOS 17 Sdilet AirTag 3
iOS 17 Sdilet AirTag 4 iOS 17 Sdilet AirTag 4
iOS 17 sdilet AirTag 5 iOS 17 sdilet AirTag 5
iOS 17 sdilet AirTag 6 iOS 17 sdilet AirTag 6
Sdílení AirTagu s blízkými je jednoduché a velmi užitečné. Ať už hlídáte klíče, zavazadlo nebo třeba obojek domácího mazlíčka, s touto funkcí má jistotu nejen majitel, ale i celá rodina nebo tým.

