Víte, že jde AirTag sdílet s více lidmi? Takto jednoduše to lze nastavit

Sdílení AirTagu je praktická funkce, která pomáhá chránit vaše věci ještě lépe — a zároveň dává klid i vašim blízkým.
AirTag je oblíbený pomocník, který vám pomůže najít klíče, peněženku, batoh nebo jiný cenný předmět. Nově ale nemusí hlídat jen pro vás — můžete ho jednoduše sdílet s rodinou nebo přáteli. Díky tomu má více lidí přístup k jeho poloze a může ho kdykoliv dohledat v případě ztráty.
Sdílení je ideální například v rodinách s dětmi, při společném cestování nebo když chcete mít jistotu, že se o důležité věci postará někdo další. Vše funguje přes aplikaci Najít, kterou máte v iPhonu automaticky.
Jak AirTag sdílet krok za krokem
- Otevřete aplikaci Najít na svém iPhonu.
- Přejděte do záložky Předměty a vyberte AirTag, který chcete sdílet.
- Rozbalte kartu s podrobnostmi o AirTagu.
- Najděte možnost Sdílení (ikona s postavou a znakem „+“) a klepněte na ni.
- Zadejte kontakty osob, se kterými chcete AirTag sdílet, a potvrďte.
- Oprávněné osoby nyní uvidí polohu AirTagu ve své aplikaci Najít a mohou tak pomoci s jeho nalezením.
Sdílení AirTagu s blízkými je jednoduché a velmi užitečné. Ať už hlídáte klíče, zavazadlo nebo třeba obojek domácího mazlíčka, s touto funkcí má jistotu nejen majitel, ale i celá rodina nebo tým.