Jak v Mapy.com zjistit informace z katastru nemovitostí

Mapy.com nejsou jen obyčejnou navigační aplikací. Díky nim snadno zjistíte, komu patří dům, pozemek nebo parcela, která vás zrovna zajímá.
Pokud vás někdy napadlo, komu patří krásná vila ve vaší ulici, sousední pozemek nebo chata na kraji lesa, nemusíte hned složitě pátrat. Mapy.com (dříve Mapy.cz) nabízejí rychlý a pohodlný způsob, jak se během chvíle dostat k veřejně dostupným údajům z katastru nemovitostí. Stačí znát adresu nebo najít místo přímo v mapě a během pár kliknutí máte jasno.
Mapy.com fungují jako spolehlivý prostředník – přímo z mapy vás odkážou na oficiální stránky katastru nemovitostí, kde si můžete ověřit vlastníka, parcelní číslo i další údaje. Je to praktická funkce, kterou ocení nejen ti, kteří hledají nové bydlení, ale i ti, kteří chtějí mít přehled o svém okolí.
Jak na zjištění informací z Katastru nemovitostí
- Otevřete Mapy.com ve vašem prohlížeči nebo v mobilní aplikaci.
- Do vyhledávacího pole napište adresu domu nebo pozemku, který vás zajímá.
- Klikněte na vybrané místo na mapě a otevře se karta místa.
- Přejděte dolů k části Další odkazy.
- Zde najdete možnost Informace o parcele v katastru nemovitostí.
- Klikněte a budete přesměrováni přímo na stránku katastru s detailními informacemi.
Fotogalerie
Mapy.com vám nabízejí mnohem víc než jen navigaci. Chcete zjistit, komu patří dům naproti? Není nic snazšího – zadejte adresu, otevřete kartu místa a v sekci Další odkazy klikněte na Informace o parcele v katastru nemovitostí. Během chvilky tak máte všechny veřejně dostupné údaje přímo před sebou.