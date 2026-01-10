Naučte se pomocí tohoto triku na iPhonech bez Action Buttonu rychle spouštět nejrůznější akce

Novější modely iPhonů disponují takzvaným Action Buttonem – programovatelným tlačítkem, které umožňuje okamžitě spustit vybranou akci, ať už se jedná o zapnutí svítilny, spuštění fotoaparátu, nebo třeba aktivaci zkratky. Pokud však vlastníte starší iPhone, nemusíte zoufat – podobnou funkčnost si můžete dopřát i bez tohoto tlačítka. Stačí využít praktickou funkci Klepnutí na zadní stranu, která je součástí iOS už několik let.
Tato gesta vám umožní rychle a pohodlně ovládat váš iPhone jednoduchým dvojitým či trojitým poklepáním na jeho záda. Možnosti jsou přitom opravdu široké – od pořízení snímku obrazovky přes zapnutí baterky až po spuštění jakékoli zkratky.
Jak na iPhonu aktivovat Klepnutí na zadní stranu
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do sekce Zpřístupnění.
- Vyberte položku Dotyk.
- Klepněte na možnost Klepnutí na zadní stranu.
- Zvolte Dvojité klepnutí nebo Trojité klepnutí.
- Přiřaďte požadovanou akci – může to být například zapnutí svítilny, pořízení snímku obrazovky, otevření Ovládacího centra nebo spuštění zkratky z aplikace Zkratky.
Proč funkci vyzkoušet
- Rychlost a pohodlí – spustíte potřebnou funkci, aniž byste hledali příslušnou ikonu na displeji.
- Diskrétnost – ideální v situacích, kdy nechcete iPhone zbytečně odemykat nebo procházet menu.
- Flexibilita – ke každému gestu můžete přiřadit jinou akci, takže jedním poklepáním zapnete baterku a trojitým třeba uděláte screenshot.
Funkce Klepnutí na zadní stranu je skvělou alternativou pro všechny, kdo chtějí využívat rychlé akce i na iPhonech bez Action Buttonu. Jakmile si ji nastavíte, zjistíte, že v mnoha situacích dokáže zrychlit a zjednodušit vaši každodenní práci s telefonem.