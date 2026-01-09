Těchto 8 nových emoji přinese iOS 27! Jak se vám líbí?

Pokud si libujete v používání emoji ve vašich konverzacích, máme pro vás dobrou zprávu. Nová várka těchto doplňků pro ozvláštnění textu je totiž již ve vývoji, přičemž dorazit by měla jako již tradičně buď v průběhu podzimu letoška, nebo na začátku příštího roku v rámci některé z majoritních aktualizací iOS 27. A díky tomu, že konsorcium Unicode, které se o tvorbu a zavádění nových emoji stará, zveřejnilo před pár hodinami první „nástřel“ toho, na co se můžeme těšit, máme nyní dokonalou představu o všem důležitém na poli emoji pro nadcházející měsíce.
Noví emoji dorazí konkrétně coby součást nové sady Emoji 18.0, přičemž ta by měla obsahovat na nejméně 19 nových emoji, byť je třeba jedním dechem dodat, že skutečně nových jich bude jen 9 a zbylých 10 budou jen další odstíny kůže ať už u nových nebo stávajících emoji. A na co že se tedy vlastně můžeme těšit? Třeba na okurku, meteorit, maják, nové možnosti palců, podezřívavého emoji nebo třeba síťku. Na to, jak zhruba bude vše vypadat, se můžete podívat v galerii níže. Finální verze bude nicméně samozřejmě trochu jiná – minimálně z hlediska přizpůsobení designového jazyka iOS.