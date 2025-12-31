Jak vytvořit vlastní memoji

Chcete, aby vaše zprávy působily osobněji, hravěji a trochu víc jako vy? Pak je tu Memoji – animovaný avatar, který odráží váš vzhled, styl i náladu. Apple touto funkcí přenesl klasické emotikony do zcela nové úrovně a vy si tak můžete vytvořit digitální dvojče, které bude reagovat přesně podle vašich výrazů. Nebo se naopak proměnit v úplně jiné, kreativní alter ego – s růžovými vlasy, kloboukem a brýlemi ve tvaru hvězdy.
Co je Memoji
Memoji je personalizovaná 3D postavička, kterou si můžete vytvořit přímo na iPhonu nebo iPadu. Dokáže kopírovat vaše výrazy obličeje v reálném čase (pokud máte zařízení s Face ID) a můžete ji používat v aplikacích Zprávy, FaceTime, Mail i v dalších, které podporují nálepky a emoji. Skvělou zprávou je, že si můžete vytvořit i na iPhonu bez Face ID – jen s pomocí aplikace Zprávy.
Jak vytvořit nové Memoji
- Otevřete aplikaci Zprávy.
- Klepněte na ikonu pro novou zprávu v pravém horním rohu.
- Vlevo od pole pro zadání textu klepněte na + a zvolte Memoji.
- Pokud chcete vytvořit nové, vyberte ikonu +.
- Nyní se otevře editor Memoji – tady začíná zábava.
Procházejte jednotlivé kategorie (pleť, účes, oči, hlava, nos, ústa, vousy, pokrývky hlavy, brýle, oblečení) a přizpůsobujte každý detail. Můžete si zvolit:
- barvu pleti a vlasů, včetně melírů,
- tvar obočí, rtů a očí,
- doplňky jako náušnice, piercing nebo brýle,
- i oblečení a barvu pozadí vašeho avatara.
Jakmile budete spokojeni, klepněte na Hotovo.
Jak upravit existující Memoji
Chcete svému digitálnímu já dát nový účes nebo outfit? Není nic jednoduššího:
- Otevřete Zprávy → + → Memoji.
- Vyberte stávající Memoji.
- Klepněte na tři tečky vlevo dole a zvolte Upravit.
- Proveďte změny podle libosti a potvrďte klepnutím na Hotovo.
Upravené Memoji se uloží automaticky a můžete ho hned začít používat.
Fotogalerie
Kde všude Memoji využijete
- Zprávy: posílejte animované nálepky s vaším výrazem.
- FaceTime: ukažte se jako Memoji místo kamery.
- Mail, Poznámky, sociální sítě: přidejte Memoji samolepky do textů a příspěvků.
- Každé Memoji lze také uložit jako nálepku, kterou pak využijete i v jiných aplikacích.
Tip navíc
Pokud máte iPhone s Face ID, Memoji bude reagovat na vaše výrazy v reálném čase – usměje se, zamrká, nebo se zamračí přesně jako vy. Díky tomu působí vaše digitální komunikace mnohem živěji a osobněji.
Závěrem
Vytvořit si Memoji je jednoduché, zábavné a překvapivě návykové. Můžete ho měnit podle ročních období, nálady nebo prostě jen tak, když se chcete vyjádřit jinak. Ať už se rozhodnete pro realistickou podobu, nebo pro odvážnou fantasy verzi sebe sama – s Memoji dostane vaše komunikace zcela nový rozměr.