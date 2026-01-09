Zavřít reklamu

Alza má skladem první LEGO novinky 2026! A některé jsou rovnou ve slevě

Komerční sdělení: Pokud máte rádi LEGO, zbystřete. Od začátku letoška se totiž prodává první várka nových modelů pro rok 2026, které jsou v tuto chvíli ve valné většině případů skladem na Alze. Co je však možná nejlepší vyjma toho, že vám je Alza doručí například do AlzaBoxu do druhého dne, je fakt, že spousta těchto zbrusu nových modelů je rovnou zařazena do jejího Mega výprodeje, díky čemuž tak lze při jejich nákupu ušetřit. Alza se toho přitom vůbec nebála a do slevy zařadila třeba i obrovskou Hvězdu smrti, kterou představila teprve nedávno coby jeden z nejdražších a největších setů ve své historii. Pokud tedy ještě nemáte plán na nadcházející víkend a rádi skládáte, neváhejte a objednávejte. Sobotu a neděli v teple domova s kvalitním LEGO setem si totiž zaručeně užijete naplno! 

Nové LEGO sety na Alze naleznete zde

