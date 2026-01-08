Zavřít reklamu

Další LEGO lahůdka pro fanoušky fotbalu je tu! Tentokrát si můžete postavit míč k letošnímu Mistrovství světa

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Není tomu tak dávno, co LEGO potěšilo sportovní svět odhalením stavebnicové verze ikonické trofeje pro mistry světa ve fotbale. Na rok 2026 totiž připadá jeho další ročník, který se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku. A jak se zdá, LEGO se na tuto sportovní událost chystá v patřičně velkém stylu. Kromě trofeje z kostiček totiž chystá o stavebnicovou verzi míče, se kterým se bude hrát.

Mohlo by vás zajímat

Tu sice dánský stavebnicový gigant zatím světu oficiálně neodhalil, na diskuzní platformě Reddit se však objevily produktové fotky, které tento set odhalují. Skládat se bude z 1498 dílků a co víc, uvnitř se bude skrývat replika stadionu. Cena zatím není oficiálně oznámená, nicméně vzhledem k počtu dílků se nejspíš o nic drahého jednat nebude. A co vy, půjdete do něj?

editions 43019 soccer ball official images v0 dh22n7qxfdbg1.jpg editions-43019-soccer-ball-official-images-v0-dh22n7qxfdbg1.jpg
editions 43019 soccer ball official images v0 8p9u8aqxfdbg1.jpg editions-43019-soccer-ball-official-images-v0-8p9u8aqxfdbg1.jpg
editions 43019 soccer ball official images v0 pj9cw8qxfdbg1.jpg editions-43019-soccer-ball-official-images-v0-pj9cw8qxfdbg1.jpg
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.