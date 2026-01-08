Další LEGO lahůdka pro fanoušky fotbalu je tu! Tentokrát si můžete postavit míč k letošnímu Mistrovství světa

Není tomu tak dávno, co LEGO potěšilo sportovní svět odhalením stavebnicové verze ikonické trofeje pro mistry světa ve fotbale. Na rok 2026 totiž připadá jeho další ročník, který se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku. A jak se zdá, LEGO se na tuto sportovní událost chystá v patřičně velkém stylu. Kromě trofeje z kostiček totiž chystá o stavebnicovou verzi míče, se kterým se bude hrát.
Tu sice dánský stavebnicový gigant zatím světu oficiálně neodhalil, na diskuzní platformě Reddit se však objevily produktové fotky, které tento set odhalují. Skládat se bude z 1498 dílků a co víc, uvnitř se bude skrývat replika stadionu. Cena zatím není oficiálně oznámená, nicméně vzhledem k počtu dílků se nejspíš o nic drahého jednat nebude. A co vy, půjdete do něj?