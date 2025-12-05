LEGO představilo další lahůdku! Příští rok dorazí stavebnicová verze trofeje Mistrovství světa ve fotbale a vypadá úžasně

LEGO jede v posledních měsících v opravdu velkém stylu, který jeho fanoušky chtě nechtě musí bavit. A jak se zdá, v této krasojízdě se tomuto dánskému stavebnicovému gigantovi rozhodně nechce končit. Nyní totiž ukázal další žhavou novinku pro příští rok, přičemž opět bude o co stát. K dostání bude konkrétně LEGO Editions Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale (43020). Jedná se tedy opět o jeden z těch setů, který potěší jak malé, tak velké.
Stavebnicová trofej přitom není jen obyčejná kopie z kostek. LEGO si totiž dalo záležet na tom, aby zachytilo každý důležitý detail originálu. Nechybí tedy dvě stylizované lidské postavy držící nad hlavou planetu stejně jako cedulka se jmény předchozích mistrů světa, která je k vidění ve spodní části modelu.
Fotogalerie
Jakmile se dostanete k samotnému vrcholu trofeje, přichází možná nejpříjemnější překvapení. Horní část globusu lze totiž otevřít a odhalit skrytou minifigurku v barvách Mistrovství světa 2026, držící miniaturní verzi trofeje. K tomu přidává LEGO i malé pozadí s logem šampionátu, takže zde vzniká de facto malé dioráma, které můžete nechat schovanou uvnitř nebo ji vyjmout a vystavit vedle hlavního modelu.
Celý model se skládá z úctyhodných 2 842 dílků a po dokončení měří přes 36 centimetrů na výšku. Výsledkem je působivý kus výstavní fotbalové historie, který vypadá skvěle na poličce, pracovním stole i v dětském pokoji. Ať už jako dárek pro mladé nadšence, nebo jako odměna pro dospělé, kteří fandí fotbalu celý život.
LEGO Editions tak pokračuje ve své sportovní kolekci a tahle fotbalová trofej rozhodně patří mezi ty nejzajímavější kousky. Je to přesně ten model, který vás na chvíli vrátí do dětských let, kdy jste s kamarády běhali po hřišti a snili o tom, že jednou světovou trofej zvednete nad hlavu sami. Set je k předobjednaní již nyní s tím, že vám dorazí 1. března 2026. O levnou záležitost se však nejedná – LEGO si za něj účtuje 4599 Kč. Na druhou stranu, originál je zlatý, takže zde jsme vlastně stále dost nízko.