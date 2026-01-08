200MPx foťák do iPhone hned tak nedorazí, Apple jej zatím ani netestuje

Ve fanouškovském světě Applu se v posledních hodinách a dnech intenzivně řeší to, jakým směrem se budou v nadcházejících letech ubírat foťáky iPhonů. Na světlo světa se totiž dostalo hned několik velmi zajímavých úniků, které předpovídají opravdu zajímavé upgrady počínaje multispektrálním snímáním a konče skoro až neuvěřitelným 200MPx rozlišením u širokoúhlého objektivu. K druhému jmenovanému upgradu se nicméně nyní vyjádřil spolehlivý leaker Digital Chat Station, který se rozhodl nadšení mnoha uživatelů solidně schladit.
Zdroje leakera sice potvrdily to, že Apple nad nasazením 200MPx širokoúhlých foťáků skutečně uvažuje, avšak zatím jen v teoretické rovině. Údajně měl totiž zatím jen prověřovat možnosti jejich výroby a nasazení v dodavatelském řetězci, aby si udělal alespoň základní obrázek o proveditelnosti. V současnosti se má nicméně kalifornský gigant primárně zaměřovat na zdokonalení nynějších 48MPx foťáků řady Pro, které jsou sice z hlediska kvality na velmi vysoké úrovni, nicméně vylepšit se rozhodně ještě dají. Například při horším světle totiž stále nezvládají iPhony fotit kvalitní fotky bez šumu a tak podobně.
Fotogalerie
Co je pak možná nejdůležitější a zároveň nejvíce vypovídající věcí okolo případného použití 200MPx foťáků na iPhonech, je pak to, že dle leakera Apple údajně zatím nemá jediný prototyp budoucího iPhonu, který by disponoval foťákem s takovýmto rozlišením. Jinými slovy, vše je zatím skutečně jen v rovině teorií a pokud se Apple tímto směrem opravdu vydá, výsledek si budeme moci osahat až za pár let poté, co vše projde patřičným vývojem. Pokud jste si tedy už na 200MPx fotky brousili zuby, musíme vás zklamat. Chcete-li podobné rozlišení, nezbývá vám v tuto chvíli nic jiného než místo iPhonu sáhnout po Samsungu Galaxy S23 Ultra či modelu novějším, jelikož ten 200MPx foťák má.