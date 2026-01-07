Zbláznila se vám Logitech myš? Nejste sami! Řešení je ale už na cestě

Pokud jste v posledních hodinách na Macu nadávali na to, že se vaše myš od Logitechu chová naprosto nevyzpytatelně, nejspíš v tom nejste sami. Řadě uživatelů macOS se totiž ze dne na den myš přestala chovat podle nastavení v aplikaci Logi Options+, která slouží ke konfiguraci tlačítek, gest nebo třeba směru scrollování. V praxi to znamenalo, že přizpůsobené funkce přestaly fungovat, potažmo se samotná aplikace po spuštění zasekla v nekonečné smyčce, což se dělo i nám v redakci.
Na problém začali upozorňovat nejprve uživatelé na Redditu, kde si ve velkém stěžovali na to, že jim myš dělá něco úplně jiného, než by měla, případně že se do nastavení vůbec nedostanou. Logitech mezitím potvrdil, že se potíže netýkaly jen Logi Options+, ale i aplikace G Hub určené pro herní příslušenství Logitech G. Uživatele Apple produktů pak namíchne, že společným jmenovatelem tohoto problému byl Mac, jelikož na Windows se tento problém neobjevil.
Fotogalerie
Jak se nicméně později ukázalo, na vině nebyla žádná chyba v macOS ani nepovedená aktualizace systému, ale „jen“ přešlap ze strany Logitechu. Tomu totiž vypršel certifikát potřebný ke spuštění aplikací, na což je macOS extrémně citlivý. Pokud systém nenajde platný Developer ID certifikát, aplikaci jednoduše nespustí, případně ji nechá chovat se velmi podivně. A přesně to se tady stalo.
Dobrou zprávou je, že Logitech už vydal opravu, která problém řeší. Má to ale jeden háček – aktualizaci je nutné stáhnout a nainstalovat ručně, protože vypršelý certifikát ovlivnil i samotný aktualizační mechanismus uvnitř aplikace. Logitech zároveň uklidňuje, že po instalaci záplaty zůstanou všechna nastavení, profily i přizpůsobení zachována. Oprava je aktuálně dostupná pro macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma a macOS 13 Ventura. U starších verzí macOS firma slibuje řešení „později“, což je formulace, která sice nepůsobí úplně uklidňujícím dojmem, ale aspoň naznačuje, že se na ně nezapomnělo. Aktualizaci, respektive opravenou aplikaci Logi Options+ lze stáhnout zde.
Celá situace je o to pikantnější, že Logitech se k chybě postavil nezvykle otevřeně. „Tady jsme to opravdu pokazili. Je to neomluvitelná chyba,“ uvedl zástupce Logitechu v reakci na stížnosti uživatelů na Redditu a omluvil se za způsobené potíže. Ačkoliv se podobné přešlapy čas od času stávají i velkým firmám, pro spoustu uživatelů je to nepříjemná připomínka toho, jak moc dnes závisí i obyčejná myš na softwaru a platném certifikátu.