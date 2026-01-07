Netflix novinky 2026: Streamovací gigant odhalil, co nejlepší nás letos čeká a je toho pořádná nálož!

Karty jsou odkryty: Netflix vás nyní provází budoucností, v níž se setkáte se světy a příběhy seriálů, filmů, živých přenosů a her v roce 2026. Každá z těchto produkcí – podobně jako tarotová karta – v divácích a fanoušcích odemkne celou paletu emocí: od smíchu a dojetí přes překvapení a milostná vzplanutí až po scény, při nichž se rozbuší srdce a po zádech přejede mráz.
Na obrazovky se vrátí staří přátelé, které ale spatříme ve zcela novém světle. Millie Bobby Brown se už letos v létě znovu ujme role Enoly Holmesové ve třetím díle filmu
o dobrodružstvích neohrožené mladší sestry Sherlocka. Na podzim se ve čtvrté řadě vrátí také Lupin s Omarem Sy v roli Assanea Diopa, jenž pokračuje ve své promyšlené pomstě po odhalení rodinného tajemství. Diváky znovu vtáhne svět britského kriminálního podsvětí ve druhé řadě seriálu Gentlemani Guye Ritchieho s Theem Jamesem a Kayou Scodelario v hlavních rolích. Kartu důvěry zpochybní příběh filmu Rány a to hned zkraje roku (v premiéře 16. ledna). Matt Damon, Ben Affleck a další připomenou, že důvěra něco stojí. Kdo bude ale nakonec platit? Na rozkaz Peaky Blinders má už 20. března na Netflixu premiéru film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž – s oscarovým Cillianem Murphym, který se znovu ujme kultovní role Tommyho Shelbyho.
Do salonů a do éry regentství nás zavedou Bridgertonovi – ve 4. řadě seriálu poznáme příběh Benedikta (Luke Thompson) a tajemné Dámy ve Stříbrném (Yerin Ha), jejichž osudy se protnou na maškarním plese. Premiéra první části je naplánována na 29. ledna, druhé na 26. února. Sedmá řada seriálu Virgin River, která bude dostupná od 12. března, pak pokračuje v životních příbězích Melindy Monroe (Alexandra Breckenridge), jež se v kalifornském městečku snaží zahojit své zraněné srdce. O lásce, pýše a předsudcích vyprávějí také scenáristka Dolly Alderton a režisér Euros Lyn v šestidílné adaptaci kultovního díla Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Karta lásky nás ale bude provázet celý letošní rok. A půjde dokonce přímo o eso ze současnosti v podobě šesté řady romantické ságy Emily v Paříži. Příběhy profesních dobrodružství i romatických vztahů z města módy se tak v roce 2026 opět rozehrají.
Vrcholit bude i napětí a nejednou na dveře zaklepe dokonce smrt. Mezi nadcházejícími premiérami najdeme adrenalinový film o bankovní loupeži Here Comes the Flood
s Denzelem Washingtonem a Robertem Pattinsonem v hlavních rolích. Charlize Theron se v thrilleru Apex, který má premiéru 24. dubna, představí jako nadšenkyně survivalu a bude vtažena do smrtelně nebezpečné hry s nemilosrdným protivníkem (Taron Egerton). Na obrazovky dorazí také nová seriálová adaptace kultovního románu A. J. Quinnella Muž v ohni. Akční podívanou, tentokrát ve sci-fi kabátě, nabídne War Machine, který bude mít premiéru 6. března. V hlavní roli a v nemilosrdném boji o přežití tváří v tvář nepředstavitelné hrozbě uvidíme Alana Ritchsona.
Probudíme v sobě vnitřní dítě a k společným seancím pozveme i ty nejmenší. A to díky návratu oblíbené party ze Sezamovy Ulice a chystanému animovanému filmu Swapped (dříve Pookoo), v němž uslyšíme Michaela B. Jordana a Juno Temple jako… zvířecí rivaly.
Rok 2026 otevře divákům Netflixu nové dimenze a poodkryje magické říše. V prosinci se dočkáme filmové adaptace milovaného románu C. S. Lewise o střetu dobra a zla – Narnie, kterou režíruje Greta Gerwig. Už 10. března se vydáme na další pirátské dobrodružství ve 2. řadě seriálu ONE PIECE: VZHŮRU K VELKÉ HRÁZI. Na novou misi také doprovodíme mladého Avatara, který ve druhé řadě seriálu Avatar: Legenda o Aangovi. shromažďuje síly k boji proti nebezpečnému Pánu ohně Ozai.
S druhou řadou se 12. května vrátí také Devil May Cry – anime adaptace populární hry studia Capcom podle konceptu Adiho Shankara sledující příběh lovce démonů Danteho. Cesty mezi světy pak čekají i hrdiny kostýmového K-dramatu The East Palace, jejichž úkolem bude odhalit tajemství prokletého paláce.
Hrdiny Netflixu budou také prochízet všedními dny, často podanými s nadhledem, kde snadno poznáme vlastní dilemata. Už 16. dubna se s druhou řadou vrátí seriál Ve při – ta přinese další zvraty a nepředvídatelné hry, jimž čelí Amy (Ali Wong) a Danny (Steven Yeun). 11. června se pak na obrazovky znovu vrátí oblíbené trio – Maddie, Helen a Dana Sue v 5. řadě seriálu Sladké magnólie. John Cena jako realitní makléř? Uvidíme ho v komedii Little Brother, kde se bude muset postavit novým výzvám poté, co se objeví „mladší bratr“. 8. května má premiéru také film Pozoruhodně bystrá stvoření, natočený podle bestsellerového románu Shelby Van Pelt. Jde o dojemný společenský příběh o vztazích, zármutku a léčivé síle přátelství mezi starší vdovou a obří chobotnicí.