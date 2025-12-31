Ponořte se do hlubin Netflixu a objevte skryté poklady díky tajným kódům

Netflix patří mezi streamovací služby, které nabízejí obrovské množství filmů, seriálů a dokumentů z celého světa. Ačkoli jeho domovská stránka i vyhledávání jsou přehledné, někdy se stane, že prostě nenajdete to, na co máte chuť. Ať už jde o starší béčkové horory, asijské akční filmy nebo romantické komedie z devadesátek – algoritmus vám je často nenabídne. Právě v těchto chvílích přichází ke slovu takzvané tajné kódy Netflixu.
Co jsou Netflix kódy a k čemu slouží
Tajné kódy Netflixu ve skutečnosti vlastně vůbec nejsou tajné – jedná se o číselné zkratky, které umožňují zobrazit konkrétní skryté kategorie filmů a seriálů. Netflix totiž své obsáhlé knihovny dělí do stovek menších žánrových podkategorií – mnohem detailnějších, než jaké běžně najdete v hlavní nabídce. Díky těmto kódům se dostanete ke snímkům, které byste jinak museli hledat dlouho, nebo by se vám vůbec nezobrazily.
Jak kódy použít
Postup je velmi jednoduchý:
- Otevřete Netflix ve webovém prohlížeči a přihlaste se ke svému účtu.
- Do adresního řádku zadejte adresu:
https://www.netflix.com/browse/genre/XXXX
(místo „XXXX“ vložte číslo konkrétního žánru).
- Stiskněte Enter a Netflix vám zobrazí přesně tu kategorii, kterou kód označuje.
Fotogalerie
Fungují i v aplikaci?
Dlouho platilo, že kódy šly použít jen ve webovém rozhraní. Netflix ale v posledních letech vylepšil své vyhledávání i v mobilní aplikaci, a mnoho těchto kódů lze vyhledat přímo tam – stačí do vyhledávacího pole zadat název žánru nebo příslušné číslo. Pokud aplikace kód rozpozná, nabídne vám odpovídající tituly.
Proč se kódy vyplatí znát
Používání kódů je skvělý způsob, jak obejít algoritmus, který vám často servíruje jen to, co jste už viděli, nebo co je momentálně populární. S pomocí kódů můžete objevovat méně známé filmy, starší tituly i skryté poklady, které běžné rozhraní schovává.
Kompletní seznam tajných kódů najdete na specializovaných webech, které je pravidelně aktualizují. Vyplatí se si je uložit – nikdy nevíte, kdy vás přepadne nálada na válečné dokumenty, klasické westerny nebo absurdní komedie z 80. let.