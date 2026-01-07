Chcete změnu svých hodinek? Garmin Brno má 20% slevu na všechny řemínky 

Zavřít reklamu

Adam Kos
Komerční sdělení: Pokud vás už vzhled vašich Garmin hodinek nudí, můžete jej oživit dvěma způsoby. Tím prvním je nastavení jiného ciferníku, tím druhým je pořízení si nového řemenu. U Garmin Brno teď navíc ne 20% slevě. 

Není to jen o tom, že si nový řemen pořídíte, až se vám ten původní rozpadne. Je to o tom mít možnost střídat je podle situace a podle nálady. Obvykle je to totiž otázkou sekund, ať už máte systém QuickFit, Quick Release, nebo nějaký jiný. Vybírat můžete z těch silikonových ale také nylonových, kožených atd. 

Akce na řemínky Garmin Brno, v rámci které na ně získáte 20% slevu, trvá do konce ledna 2026. Kompletní nabídku najdete zde. 

Lednová akce na řemínky Garmin Brno

