Tesla chce přidat podporu klíče do Apple peněženky!

V kódu nejnovější verze Tesla aplikace se objevily známky rozšířené podpory pro telefonní klíče, které by mohly zahrnovat i Apple Car Key v aplikaci Apple Wallet. Zatímco první náznaky směřují k čínskému trhu, podpora iPhonu může být dalším krokem.
Tesla se více propojí s Applem
Podle serveru Not A Tesla App se první verze této funkce zdá být zaměřena především na ekosystém HarmonyOS od Huawei. Tesla však často testuje nové funkce nejprve v Číně a poté je zpřístupňuje i globálně, což může naznačovat budoucí nativní podporu iPhonů a Androidů.
V současnosti mohou majitelé Tesly používat iPhone nebo Apple Watch jako klíč přes oficiální Tesla aplikaci. Přímá integrace s Apple Wallet by ale přinesla řadu novinek — včetně možnosti odemknout, nastartovat nebo zamknout vůz přímo z Wallet, bez nutnosti spouštět aplikaci Tesla.
Díky technologiím jako UWB, NFC nebo funkci „tap-to-unlock“ by celý proces probíhal ještě hladčeji. Klíč by navíc mohl fungovat i po vybití iPhonu – až pět hodin po vypnutí zařízení.
Tesla není první
Apple Car Key už funguje u některých značek, naposledy jej zavedl Rivian u svých vozů R1T a R1S druhé generace formou softwarového updatu.
Fotogalerie
Zatímco jiní výrobci jako GM již podporu Apple Car Key oficiálně potvrdili, Tesla s tím stále váhá. V listopadu však Bloomberg informoval, že Tesla aktivně pracuje na podpoře CarPlay, která by mohla dorazit už ke konci roku. Možná se tak blíží chvíle, kdy se Tesla více otevře Apple ekosystému a digitální klíč v Apple Wallet může být prvním krokem.