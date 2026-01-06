Novoroční restart práce s fotkami: Aiarty Image Matting teď pořídíte za nejnižší cenu v roce [Nejnižší cena za licence]

Komerční sdělení: Začátek nového roku je pro spoustu z nás ideální příležitostí dát věci do pořádku, zrychlit pracovní procesy a zbavit se drobných otravných zádrhelů, které nás při práci zbytečně brzdí. A pokud pracujete s fotografiemi, velmi dobře víte, že odstranění pozadí z obrázků patří přesně mezi ty činnosti, které dokážou spolehlivě zkazit náladu. Nástroje, které slibují rychlé výsledky, často selhávají na detailech, vlasy vypadají nepřirozeně a hrany objektů připomínají spíš pilu než čistý výřez.
Právě tady přichází ke slovu Aiarty Image Matting, moderní nástroj postavený na umělé inteligenci, který má ambici tyhle starosti jednou provždy vyřešit. A protože nový rok je ideální čas investovat do nástrojů, které vám budou šetřit čas po celý další rok, připravilo Aiarty speciální novoroční nabídku, díky které lze plnou verzi aplikace pořídit za vůbec nejnižší cenu v roce. Stačí využít tuto akční nabídku Aiarty Image Matting a při nákupu zadat slevový kód NYSPECIAL, který vám z ceny odečte dalších 5 eur navíc při nákupu jedné licence a 10 euro při nákupu balíčku.
Aiarty Image Matting lze stáhnout zde
Když vyřezávání konečně funguje tak, jak má
Základní kouzlo Aiarty Image Matting spočívá v jednoduchosti. Nahrajete fotku, jedním kliknutím necháte umělou inteligenci oddělit objekt od pozadí a během několika vteřin máte výsledek, který by vás v jiných editorech stál dlouhé minuty ruční práce. A co je důležité – výsledky nejsou jen rychlé, ale hlavně velmi přesné.
Software si bez problémů poradí s komplikovanými scénami, jako jsou vlasy, vousy, srst zvířat nebo poloprůhledné objekty. Přechody mezi objektem a pozadím působí přirozeně, bez typických ostrých hran nebo rozmazaných okrajů, které jsou u podobných nástrojů bohužel běžné.
Více objektů, plná kontrola a žádné kompromisy
Aiarty Image Matting zvládá rozpoznat i více objektů v jednom snímku, takže není problém pracovat s fotografiemi lidí, produktů nebo složitějších scén. Výsledné výřezy lze okamžitě použít s průhledným pozadím, nahradit je vlastní fotografií nebo třeba jednobarevnou plochou, což ocení hlavně e-shopy a tvůrci obsahu.
Pokud by přece jen bylo potřeba výsledek doladit, k dispozici jsou i jemné nástroje pro ruční úpravy, které umožňují přesně korigovat okraje, průhlednost nebo detaily. Nejde tedy o „černou skříňku“, ale o nástroj, který dává uživateli plnou kontrolu nad finálním výsledkem.
Dávkové zpracování a plné rozlišení bez ztráty kvality
Velkou výhodou je také možnost dávkového zpracování, díky kterému lze upravit větší množství fotografií najednou. To je ideální třeba při přípravě produktových fotek, focení akcí nebo tvorbě obsahu na sociální sítě. Samozřejmostí je export v plném rozlišení, takže se nemusíte bát ztráty kvality ani u náročnějších projektů.
Potěší i fakt, že celý proces probíhá lokálně na vašem počítači. Žádné nahrávání fotek do cloudu, žádné čekání na servery a žádné otázky kolem soukromí. Aiarty Image Matting funguje offline na Windows i macOS a je připravený pracovat okamžitě.
Pro koho dává Aiarty Image Matting největší smysl
Nejvíc z něj vytěží fotografové, kteří chtějí zrychlit postprodukci, tvůrci obsahu připravující grafiku pro sociální sítě, provozovatelé e-shopů řešící konzistentní produktové snímky i grafici, kteří potřebují kvalitní výřezy bez zbytečného zdržování. Ve všech těchto případech jde o nástroj, který dokáže ušetřit hodiny práce měsíčně.
Novoroční nabídka, která se během roku jen tak nevrátí
Pokud hledáte způsob, jak si v novém roce zjednodušit práci s fotkami a zároveň získat nástroj, na který se můžete spolehnout, Aiarty Image Matting dává velký smysl. Aktuální novoroční akce navíc umožňuje pořídit doživotní licenci s bezplatnými aktualizacemi za cenu, která se během roku obvykle neobjevuje. Více informací najdete přímo na oficiálních stránkách Aiarty Image Matting, kde lze slevu uplatnit pomocí kódu NYSPECIAL.