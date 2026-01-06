Apple rozdává zdarma novou tapetu pro iPhone a Mac! Stáhněte si je přímo zde

Apple pokračuje v modernizaci své maloobchodní sítě a jednou z nejnovějších změn je přesun Apple Store v centru Montréalu. Nová prodejna se zákazníkům otevře v pátek 16. ledna v 10 hodin místního času a nahradí dosavadní obchod na ulici Sainte-Catherine, který zde fungoval od roku 2008. Nová lokalita se přitom nachází jen o kousek dál, takže pro místní zákazníky nejde o zásadní změnu dostupnosti, ale spíše o posun směrem k modernějším a reprezentativnějším prostorám.
Nový Apple Store vznikl v historické budově na severovýchodním rohu ulic Rue Saint-Catherine a Rue de la Montagne v Montréal, největším městě kanadské provincie Québec. Apple objekt v posledních letech rozsáhle rekonstruoval a výsledkem má být spojení původní architektury s typickým minimalistickým stylem, který je pro prodejny Applu po celém světě charakteristický. Firma tak pokračuje v trendu, kdy své obchody umisťuje do významných či historicky cenných budov a dává jim nový život.
Otevření nové prodejny Apple doprovází i drobné tematické oslavy. Na stránce obchodu je po omezenou dobu k dispozici speciální tapeta pro Mac a iPhone, vytvořená exkluzivně pro tuto příležitost. Jde o tradiční gesto, kterým Apple připomíná otevření nových nebo zásadně přestavěných prodejen a zároveň nabízí fanouškům malý digitální suvenýr. Tapetu si můžete stáhnout skrze galerii níže, kde si tapetu maximalizujete pomocí lupy a následně ji stačí uložit do vašeho zařízení,
Fotogalerie
Zajímavostí je, že stejný den, tedy v pátek 16. ledna v 10 hodin místního času, dojde také k opětovnému otevření Apple Store Baybrook v Friendswood, předměstí Houstonu. Tento obchod se vrací do své původní lokality poté, co Apple během rekonstrukce provozoval dočasnou prodejnu přímo v obchodním centru. I zde tak Apple završuje několik let trvající modernizační proces.
Obě otevření ukazují, že Apple nadále klade velký důraz na fyzické prodejny jako na důležitý prvek kontaktu se zákazníky. Přestože se stále více nákupů přesouvá do online prostředí, Apple Store zůstávají místem zážitku, architektury a osobního přístupu, který digitální obchod jen těžko nahradí. Uživatelé po celém světě mohou stěhování montréalského Apple Storu oslavit stažením nové tapety, která je po omezenou dobu ke stažení na webových stránkách obchodu.