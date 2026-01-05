Superlevný MacBook je za dveřmi! Oslní vás cenou, kompromisy mu prominete

Letošní jaro dost možná přinese do světa notebooků velmi příjemný svěží vánek. Zdá se totiž, že se naplní spousty předpovědí z loňského roku ohledně představení superlevného MacBooku, kterým bude Apple konkurovat nejlevnějším strojům v dnešní nabídce. Že se tak stane potvrzují třeba už i analytici ze společnosti TrendForce, podle kterých tato novinka na jaře skutečně dorazí a díky své ceně bude pro uživatele extrémně zajímavá.
Zdroje analytiků potvrzují, že by mělo zařízení dostat 12,9“ displej a dorazí s čipem A18 Pro, tedy stejným čipem, který Apple používá v iPhonu 16 Pro. Co se pak týče představení, Apple by mohl nový MacBook uvést na trh už během března nebo dubna. Zajímavá je i očekávaná cena. V USA se spekuluje o částce mezi 599 a 899 dolary, přičemž nejčastěji se skloňuje cenovka 699 nebo 799 dolarů. To by nový model jasně postavilo pod MacBook Air, který oficiálně startuje na 999 dolarech, i když se v akcích běžně prodává výrazně levněji. Apple by si tak otevřel prostor pro skutečně dostupný vstup do světa macOS. Jen pro představu, za 699 dolarů prodává Apple v USA třeba 256GB variantu iPhonu 16e, která je u nás dostupná za 19 990 Kč. MacBook Air u nás pak začíná na 29 990 Kč. Bavíme se tedy o cenovém rozdílu 10 000 Kč, což už by bylo opravdu znát.
Je nicméně logické, že s nižší cenou musí přijít i nějaké ty kompromisy. MacBook s A18 Pro by tak měl například mít pouze 8 GB operační paměti, zatímco všechny současné MacBooky Air a Pro startují minimálně na 16 GB. To by ve výsledku znamenalo omezení do budoucna pro Apple Intelligence funkce, což však nás tak úplně mrzet nemusí. Dalším omezením je absence podpory Thunderboltu. K dispozici by tedy zřejmě byly jen klasické USB-C porty s nižšími přenosovými rychlostmi a omezenější podporou externích displejů. Jinými slovy, půjde spíš o stroj pro běžnou práci než o univerzální pracovní nástroj. Pokud ale počítač dorazí skutečně s cenovkou kolem 20 000 Kč, tyto kompromisy mu určitě leckdo rád promine.