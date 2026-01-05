Duolingo obešlo Apple, nyní mu za to hrozí trest!

Jedna z nejoblíbenějších aplikací pro učení cizích jazyků si dost možná zadělala na pokažení své reputace. Řeč je konkrétně o oblíbeném Duolingu, které začalo některým uživatelům alespoň podle jejich příspěvků na Redditu i dalších diskuzních platformách zobrazovat reklamy skrze nativní funkci Živé aktivity v iOS. Ta přitom zajišťuje jak animace pro Dynamic Island, tak i aktivity na zamčené obrazovce. Nelze se tedy absolutně divit tomu, že jsou mnozí uživatelé naštvaní.
Duolingo zobrazuje přes Živé aktivity konkrétně reklamu na své předplatné, které odemyká uživatelům nové funkce. Háček je však v tom, že touto propagací nejenže popudí uživatele, ale zároveň jde i proti pravidlům Applu, což je u takto známé aplikace poměrně zvláštní a zarážející. Přesto to tak ale je. Ppple má totiž pro Živé aktivity striktní pravidla, která výslovně zakazují používání této funkce k reklamním či propagačním účelům. Tato funkce má totiž sloužit jen k přehlednému zobrazování průběžných informací o aktuálních událostech nebo úlohách, nikoliv jako další reklamní plocha. Apple to ostatně jasně uvádí i ve svých vývojářských pokynech, kde výslovně říká, že Live Activity nemají být využívány k zobrazování reklam nebo propagace.
Pokud aplikace tato pravidla porušuje, může to mít nepříjemné následky. Apple si totiž dlouhodobě zakládá na jednotném vzhledu a chování systému a aplikace, které jeho rozhraní nerespektují, může bez většího slitování z App Storu stáhnout. Ostatně, v minulosti jsme viděli celou řadu aplikací, které si takto „zahrávaly s ohněm“ a Apple je mrknutím oka smazal, přestože byly vyhlášené. Nyní se sice již zdá, že Duolingo již reklamu z Dynamic Islandů iPhonů stahuje, nicméně nelze vyloučit, že si na něj Apple přeci jen za toto chování došlápne. Důkazů je totiž přeci jen docela dost.