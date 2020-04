Když technologie učí: Duolingo aneb naučte se cizí jazyky z pohodlí vašeho domova

Je dost možné, že karanténa už vám v současné době leze na mozek. Všechny seriály a filmy máte zhlédnuté, hry dohrané a knihy přečtené. Nikdy není na škodu potrápit své mozkové závity. Proč se tedy nenaučit cizí řeč z pohodlí domova? Řešení je snadné, intuitivní a zábavné. Aplikace Duolingo je mezi uživateli opravdu známá. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která vás časem naučí základ daného jazyka. Pojďme se na ni podívat.

Jakmile appku stáhnete, bude třeba lehká registrace. Dále už jen stačí vybrat, jaký jazyk chcete studovat. Na výběr máte ze všech světových jazyků. Na své si přijdou zřejmě opravdu všichni, aplikace totiž zvládá i třeba klingonštinu. Nejpříjemnější je zřejmě pro každého Čecha studium angličtiny, jelikož v tomto případě bude aplikace v českém jazyce. Pokud se rozhodnete pro studium jiného jazyka, budete muset umět ovládat základní fráze v angličtině. Pokud jste kovaní v jazyce jiném, můžete být provázeni studiem francouzštiny například i v arabštině, čínštině, němčině, italštině, portugalštině, ruštině a španělštině. Rozmanitost je zde opravdu velká a cizí jazyk se naučí prostě každý.

Já se rozhodl pro studium španělštiny v angličtině. S úsměvem musím dodat, že mě k tomu přiměl seriál La Casa de Papel, což byl zřejmě jediný moment, kdy jsem o tento jazyk v životě „zavadil“. Po zvolení konkrétního jazyka budete dotázáni, jste-li naprostí začátečníci, nebo zda už máte s jazykem nějaké zkušenosti. Pokud zvolíte první možnost, objevíte se v menu, kde máte různé kapitoly. Jejich absolvováním se vám otevřou kapitoly další, a vy se tak budete ve studiu zlepšovat. Jste-li pokročilý, budete mít většinu levelů odemklou. Alfou a omegou všeho jsou srdíčka, kterých máte maximálně 5. Jakmile uděláte během kapitoly chybu, jedno srdíčko vám zmizí. Pokud o tyto životy během lekce přijdete, můžete je doplnit utracením diamantů, jenž získáváte za splněné lekce a achievementy. Pokud tyto diamanty nemáte, musíte lekci ukončit. V tomto případě se nabízí možnost udělat „Praktickou lekci“. Jde o lekci, ve které budete odpovídat na již probrané učivo. Jde tedy o příjemnou formu opakování, ve kterém se na chyby nehraje. Jakmile test vyhotovíte, získáte srdíčko. V drtivé většině případů vám bude nabídnuto další za zhlédnutí reklamy. Poté je zde ještě možnost tzv. „Duolingo Plus“, které je na 7 dní zdarma a láká na absenci reklam a neomezený počet životů. Další možností je dokupování krystalů.

Co se výuky týče, napočítal jsem celkem 159 sekcí, které se dělí do 5 levelů u každé. Každý level se pak dělí nejčastěji na 4 lekce. Materiálu na učení je zde opravdu velké množství a byl by v tom čert, kdyby vám taková nálož nedala poctivý základ. Samotná výuka probíhá košatou formou. Větu napsanou v angličtině buď přeložíte nebo poskládáte z vybraných možností. Při každém kliknutí na španělské slovíčko rovněž uslyšíte výslovnost. Z výslovnosti budete také zkoušeni. Zkrátka a dobře zopakujete větu, kterou uslyšíte. Jindy zase budete muset poslouchat a správně napsat vyslovovanou větu či slovíčko. Občas jsou vám rovněž ukázány obrázky, které musíte správně pojmenovat. K učení jste motivováni i například možností dosažení různých achievementů či postupu do „vyšší ligy“. Pokud se v těchto týdenních výzvách umístíte do třetího místa čeká vás odměna. Je zde také možnost jakýchsi Stories. Ty se vám ale odemknou až po dosažení prvního Checkpointu.

Tuto aplikaci mohu doporučit každému, kdo se ve volných chvílích chce něco nového naučit či jen třeba oprášit znalosti z let minulých. Aplikaci bych jen vytkl značné množství reklam. Díky bohu jde buď o bannery, které stačí odkliknout, nebo o videa, jež po pěti vteřinách vypnete. Málokdy narazíte na reklamu delší. Pokud se tedy doma už koušete nudou, zkuste to z Duolingo. Příští rok budete na dovolené válet.