Jak sdílet video z YouTube od konkrétního okamžiku

Sdílení celého videa není vždy ideální řešení. Často chcete upozornit jen na konkrétní moment – vtipnou scénu, důležitou informaci, začátek hudební pasáže nebo klíčový výrok. Místo složitého vysvětlování, kde přesně má druhý člověk začít přehrávat, můžete jednoduše nastavit, aby se video spustilo rovnou v požadovaném čase. Celý proces je rychlý a zvládne ho opravdu každý.
Kdy se sdílení s přesným časem hodí
Tato funkce je ideální při sdílení delších rozhovorů, přednášek, tutoriálů nebo koncertních záznamů. Nemusíte nic vystřihovat ani stahovat – jednoduše pošlete odkaz, který druhého člověka přesměruje přímo na správný okamžik. Ušetříte tak čas sobě i příjemci odkazu.
Jak vytvořit odkaz se spuštěním v konkrétním čase
Postup je velmi jednoduchý a funguje přímo při sdílení videa:
- Otevřete video, které chcete sdílet
- Klikněte na tlačítko sdílení pod videem
- V zobrazeném okně zaškrtněte položku „Spustit v čase“
- Zadejte konkrétní čas, od kterého se má video přehrát
- Nakonec zkopírujte vytvořený odkaz a pošlete ho dál
Příjemce odkazu se po kliknutí okamžitě dostane přesně na vámi zvolenou pasáž.
Možnost sdílet video s nastaveným časem přehrávání patří mezi nenápadné, ale velmi užitečné funkce dnešních platforem. Ať už sdílíte zábavu, práci nebo studijní materiály, díky této vychytávce dokážete předat přesně tu informaci, na které vám záleží – rychle, přehledně a bez zbytečných komplikací.