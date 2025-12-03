YouTube má svůj Wrapped! Roční přehled vám teď ukáže, čím jste letos žili

Po vzoru Spotify Wrapped a Apple Music Replay přichází další z velkých platforem se svou verzí ročního shrnutí. YouTube oficiálně spouští funkci YouTube Recap, která uživatelům nabídne personalizovaný pohled na jejich aktivitu za uplynulý rok. YouTube Recap zobrazuje informace vycházející z historie sledování. Uživatelé uvidí své oblíbené kanály, obsahové kategorie či témata, která je v roce 2025 nejvíce zajímala. Pokud jste přes YouTube poslouchali i hudbu, funkce zahrne také přehled nejposlouchanějších interpretů a skladeb.
Stejně jako u jiných ročních rekapitulací můžete své personalizované výsledky sdílet na sociálních sítích. YouTube připravilo vizuální karty přizpůsobené pro platformy jako Instagram či TikTok. YouTube Recap je dostupný od dnešního dne pro uživatele ve Spojených státech a Kanadě. V průběhu týdne se postupně rozšíří i k nám. Přehled najdete na domovské stránce YouTube ve webovém prohlížeči, případně v aplikaci pro iOS a Android v sekci „Vy“. Tento týden se očekává rovněž letošní Spotify Wrapped, které možná dorazí už dnes,