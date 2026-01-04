Jak na iPhone uzamknout poznámku, aby se do ní nikdo nežádoucí nedostal

Nativní aplikace Poznámky je pro mnoho uživatelů iPhonu nepostradatelným pomocníkem. Ukládáme si do ní nápady, pracovní úkoly, myšlenky z deníku i citlivé informace, které nechceme mít uložené v běžných aplikacích. Právě proto Apple nabízí možnost jednotlivé poznámky uzamknout – díky tomu si můžete být jistí, že k nim nebude mít přístup nikdo jiný než vy. Funkce je navržená tak, aby byla maximálně snadná na používání, ale zároveň poskytovala vysokou úroveň zabezpečení.
Uzamčení poznámky probíhá přímo v rámci aplikace, bez nutnosti cokoli instalovat nebo nastavovat složité ochrany. Obsah zůstane neviditelný pro kohokoli, kdo poznámku otevře bez ověření, ať už jde o náhodného zvědavce, dítě používající váš telefon nebo kolegu, kterému na chvíli půjčíte iPhone. Pokud máte aktivované Face ID nebo Touch ID, odemčení je přesto otázkou okamžiku – pohodlné pro vás, ale neproniknutelné pro ostatní.
Jak na iPhonu uzamknout poznámku
Pokud si chcete některé zápisky skutečně ochránit, postup je velmi jednoduchý:
- Otevřete poznámku, kterou chcete zabezpečit.
- V pravém horním rohu klepněte na tři tečky.
- Vyberte možnost Zamknout.
- Ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.
Fotogalerie
Jakmile je poznámka uzamčena, zůstává viditelný pouze její název. Obsah se odkryje až po úspěšném ověření. Zamčené poznámky se navíc synchronizují přes iCloud, takže k nim máte bezpečný přístup na všech svých zařízeních – vždy ale jen po biometrickém ověření.
Ať už potřebujete chránit osobní deník, citlivé pracovní podklady nebo informace, které prostě nechcete mít na očích, uzamčení poznámek je ideální způsob, jak si udržet soukromí bez zbytečných komplikací.