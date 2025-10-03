Poznámky v iOS 26.1 jsou o něco lepší

iOS 26.1 je zatím dostupný pouze v testovací beta verzi, ale už nyní odhaluje další praktické novinky, které zpříjemňují každodenní používání. Nejnovější objev se týká aplikace Poznámky – Apple totiž přidal nové gesto pro rychlejší přístup k editační nabídce textu.
Jak to fungovalo doposud
S příchodem iOS 26 Apple přepracoval klasické editační menu, které se objevuje při označení textu v Poznámkách a některých dalších aplikacích. Dříve bylo nutné posouvat se mezi ikonami tahem prstu, což nebylo vždy nejrychlejší. Nově Apple většinu voleb sjednotil do rozbalovací nabídky, která se vyvolá klepnutím na šipku – a práce s textem je díky tomu přehlednější. Na to, jak vypadá využití gesta v praxi, se můžete podívat na profil Beta Profiles na sociální síti X.
Novinka v iOS 26.1
Nyní Apple přidává ještě praktičtější způsob. V iOS 26.1 totiž můžete rozbalovací nabídku vyvolat jednoduše tahem doleva. To má dvě hlavní výhody:
- gesta odpovídají tomu, na co byli uživatelé dříve zvyklí,
- ovládání je snazší jednou rukou, což ocení především majitelé větších iPhonů, kde je na šipku někdy obtížné dosáhnout.
Fotogalerie
Nejen pro Poznámky
Nové gesto funguje i v dalších aplikacích, které využívají systémový textový editor. Nejvíce se ale uplatní právě v Poznámkách, kde se s nástroji pro úpravu textu pracuje nejčastěji. Na první pohled jde o drobnost, ale v každodenním používání dokáže výrazně zpříjemnit práci. Apple tak znovu ukazuje, že i malé detaily mohou posunout celý systém blíž uživatelským návykům a udělat z něj přívětivější prostředí.