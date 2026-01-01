Nastavte si silné heslo, které vám v roce 2026 zaručeně nikdo neprolomí

Jelikož momentálně probíhají svátky, je velmi důležité udržet se v tomto chaotickém okamžiku v bezpečí. Ať už jste darovali, nebo dostali pod stromeček nový počítač či telefon, nezapomínejte na bezpečnost. Do nového roku je potřeba vkročit s čistým štítem, který můžete odstartovat nastavením těch nejsilnějších hesel. Jak si ale takové silné heslo vlastně nastavit?
Různorodost je klíč
Pokud si chcete nastavit opravdu těžko prolomitelné heslo, je potřeba myslet na spoustu věcí. Jednou z nich je například různorodost, která hraje jednu z klíčových rolí při zadávání. Doporučuje se využívat velká písmena, malá písmena, číslice, ale nezapomeňte ani na speciální znaky jako @, #, nebo !. Právě to vytváří kombinace, které jsou pro útočníky daleko náročnější na prolomení.
Například místo jednoduchého „Vanoce24122025“ zvolte něco jako „V@N0c32A2,2*2025!“. Kombinace různých typů znaků výrazně posílí zabezpečení.
Délka hesla je klíčová
Druhým důležitým aspektem je zajisté délka hesla. Ať už dáváte přednost vánočnímu pečení nebo sledování filmů u krbu, vždy si pamatujte, že čím delší heslo, tím silnější. Podle studií by mělo ideální heslo obsahovat nejméně 12 znaků. Čím delší, tím samozřejmě těžší na prolomení, takže dlouhých kombinací se nemusíte vůbec bát.
Používejte unikátní heslo pro každý účet
V ideálním případě se doporučuje ke každému účtu vytvořit samostatné heslo. Pokud by případný hacker odhalil heslo od vašeho účtu například k YouTube, žádný jiný účet by nebyl schopný napadnout. Proto mějte na každý účet jedinečné heslo, abyste minimalizovali riziko krádeže.
Vyhněte se používání osobních údajů
V dnešní době už jsou hackerské společnosti, kterým nedělá problém zjistit si o vás kde co. Proto si nedávejte do svých hesel své osobní údaje, jako například jméno, datum narození, adresu, nebo jméno svých rodinných příslušníků. Hackeři jsou dost často připojeni na sociálních sítích a tyto informace si jednoduše dohledají. Doporučuje spíše sáhnout po náhodné kombinaci.
Zapomeňte na oblíbené sekvence
Tradice jsou sice skvělá věc, ale sekvence jako „123456“ nebo „qwertz“ jsou pro hackery podobné, jako vánoční dárek bez mašle. Tyto sekvence patří mezi ty, které podvodníci zkouší jako první, tak se jim vyvarujte. Ideálnější bude unikátní, náhodně generované kombinace, které nectí žádné tradice a nemají žádný známý vzorec.
Zvažte použití správce hesel
Někdy je těžké si zapamatovat všechna silná hesla, zvláště když máte tisíce online účtů. Naštěstí přicházejí na pomoc správci hesel. Tyto aplikace, jako je například Bitwarden, LastPass nebo 1Password, vám mohou pomoci bezpečně uchovávat všechna vaše hesla a dokonce je generovat za vás. Pokud si zakládáte na osobitých aplikacích, aktualizované zařízení od Applu pak mají i svojí integrovanou aplikaci s názvem Hesla. Tak se můžete soustředit na přípravu Nového roku a ne na zapamatování každého hesla zvlášť!
Pokud budete dodržovat těchto šest jednoduchých pravidel, vaše online účty budou v bezpečí, ať už jste uprostřed vánoční pohody, nebo si užíváte zasloužený odpočinek a přípravy na Nový rok. Ochrana soukromí je dnes více než kdy jindy důležitá, takže nenechte nic náhodě!
