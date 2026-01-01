Google vám konečně umožní změnit trapnou adresu Gmailu, kterou jste si založili už na základce

Google vyslyšel jedno z největších přání uživatelů jeho Gmailu. Pokud totiž stále používáte Gmail adresu, kterou jste si zakládali „před sto lety“ například na základní škole a dnes vám přijde přinejmenším trapná, brzy by mělo být po problému. Google totiž začíná postupně zavádět možnost změnit si vlastní @gmail.com adresu, aniž by bylo nutné zakládat úplně nový účet a složitě migrovat data.
Novinka se objevila v aktualizované nápovědě k účtům Google, kde je ale zatím docela dobře skrytá. Detailní popis změny je totiž aktuálně k dispozici pouze v hindské verzi podpory, což naznačuje, že Google může funkci nejprve spouštět v Indii nebo na trzích, kde se mluví právě tímto jazykem. Postupem času by ale měla být novinka k dispozici všem.
Zásadní je, že změna adresy nebude znamenat ztrátu dat ani nutnost cokoliv znovu nastavovat. Veškeré e-maily, fotky, zprávy i další obsah zůstanou přesně tam, kde jsou a co víc, původní e-mailová adresa navíc nezmizí, ale automaticky se změní na alias. Jinými slovy, e-maily poslané na starou adresu vám budou dál chodit do schránky a původní adresa zůstane funkční i pro přihlašování ke službám Googlu, jako je Disk, Mapy nebo YouTube.
Google však zároveň upozorňuje na několik omezení. Pokud si adresu změníte, nebudete si moci po dobu následujících 12 měsíců vytvořit další novou Gmail adresu a zároveň nebude možné tu nově zvolenou smazat. Starou adresu si ale budete moci znovu „aktivovat“ kdykoliv v budoucnu, alespoň podle překladu podpory z hindštiny. Nechme se tedy překvapit, jak rychle se vše povede zrealizovat a potažmo zda bude vše skutečně fungovat tak, jak se zatím alespoň z popisu podpory zdá. Pokud ale ano, je na co se těšit.