Tento nový trend hýbe internetem! Napište do Google toto číslo a sledujte, co se stane

Internetem nyní hýbe jedno obyčejné číslo, které běžně zadáváte maximálně do kalkulačky, ale i přesto dokáže nyní na pár vteřin pobavit. Google si totiž pohrál s aktuálním virálním trendem ze sociálních sítí a nenápadně ukázal, že ani jeho vyhledávač není tak úplně bez smyslu pro humor.
Abyste si jeho novinku vyzkoušeli, stačí otevřít Google, zadat do vyhledávání číslo 67 a potvrdit. Pokud čekáte klasické výsledky hledání, přijde malé překvapení. Obrazovka se totiž začne jemně pohupovat ze strany na stranu, což v první chvíli spíš připomíná problém s monitorem nebo prohlížečem než úmysl Googlu. Žádná technická chyba se ale nekoná. Jde o drobný vtípek navázaný na meme „six seven“, které v posledních týdnech masivně koluje hlavně na TikToku mezi dětmi a teenagery. Nemá žádný skutečný význam, žádnou pointu ani vysvětlení. A právě v tom je celý jeho smysl.
Google tímhle drobným easter eggem opět potvrzuje, že se nesnaží být jen sterilním nástrojem na hledání informací. Sleduje trendy, vnímá, co zrovna žije internetem, a občas si dovolí uživatele vytrhnout z rutiny jedním nenápadným detailem. V době, kdy do vyhledávače sázíme dotazy jeden za druhým, často bez přemýšlení, dokáže jedno obyčejné číslo na pár vteřin zpomalit a pobavit. A přesně tohle je ten typ drobnosti, který si zapamatujete.